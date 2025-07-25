Ізраїль і США відкликали переговорні групи з ХАМАСом щодо припинення вогню в Газі, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що остання відповідь керівництва ХАМАС на чинну мирну ініціативу засвідчила "відсутність щирого прагнення досягти припинення бойових дій у Газі". У своїй заяві він зазначив:

"Зараз ми розглянемо альтернативні варіанти повернення заручників додому, а також спробуємо створити більш стабільне середовище для населення Гази".

Ізраїльські урядовці, коментуючи рішення про відкликання перемовників, підкреслили, що це не означає припинення самого процесу переговорів. За словами трьох ізраїльських чиновників, обізнаних із перебігом подій, делегація повернулася для подальшого внутрішнього обговорення деталей перед новим раундом консультацій.

У свою чергу представники ХАМАС висловили "здивування" заявами американської сторони. Вони наголосили, що зберігають прагнення досягти "сталої домовленості щодо припинення вогню". За їх словами, відповідь на останню пропозицію була остаточною та позитивною — вона ґрунтувалася на консультаціях із палестинськими угрупованнями, міжнародними посередниками та дружніми державами.

The New York Times уточнює, що йдеться про другу спробу провести міжнародні переговори щодо припинення бойових дій у Газі. Основна увага зосереджувалася на питаннях розташування ізраїльських військових після досягнення перемир’я, а також на умовах звільнення полонених.

Попередні раунди переговорів проходили за посередництва Катару, Єгипту та Сполучених Штатів Америки. Напередодні агентство Reuters повідомило, що Ізраїль поки що не відкинув нову пропозицію, однак планує її детально проаналізувати.

Новий проєкт домовленості містив низку компромісних положень, але залишалися суттєві розбіжності, зокрема щодо ролі армії Ізраїлю під час перемир’я. ХАМАС наполягав на чіткому пункті про заборону будь-якого відновлення бойових дій протягом усього 60-денного періоду тиші.

Сполучені Штати підтримують план, який включає 60-денне припинення вогню, звільнення всіх заручників і розширення гуманітарного доступу до цивільного населення Сектора Гази.