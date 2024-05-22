Ізраїль оновив плани наступу на Рафах згідно з вимогами США

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на чиновника Білого дому.

"Справедливо буде сказати, що ізраїльтяни оновили свої плани. Вони врахували багато з тих занепокоєнь, які ми висловлювали", - сказав він, не даючи водночас повного "зеленого світла" планам ЦАХАЛу.

Протягом кількох місяців США виступають проти масштабної військової операції у Рафаху, попереджаючи, що не існує жодного способу провести її так, щоб урятувати майже 1,5 млн палестинських біженців, що знайшли прихисток у місті.

Останніми тижнями Ізраїль оголосив евакуацію значної частини найпівденнішого міста Сектора Газа, що змусило майже дві третини населення переміщуватись до гуманітарних зон на півдні та заході. У той час як США залишаються стурбованими тим, що в Ізраїлі немає гуманітарних систем для догляду за такою кількістю людей, які зараз переховуються в районах, зруйнованих бомбардуваннями, на відміну від трохи більш інфраструктурно надійного Рафаха, високопоставлений чиновник Байдена менш критично ставився до останніх зусиль Ізраїлю.

"Маю сказати, що після моєї поїздки до Ізраїлю за останні кілька днів цілком очевидно, що ізраїльтяни серйозно ставляться до цих проблем", - сказав чиновник.

Він також зазначив, що ситуація в Рафаху кардинально змінилася за останні кілька тижнів, з огляду на масову евакуацію палестинців.