Ізраїль та США не допустять створення повноцінної палестинської держави, - сходознавець Якубович
Річ у тому, що ані Ізраїль, ані його головний союзник - Сполучені Штати, не дозволять створення повноцінної палестинської держави. Я не уявляю собі, як це можливо, щоб Ізраїль наразі якось поступився територією
Про це сказав науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету Михайло Якубович в етері Еспресо.
"Річ у тому, що ані Ізраїль, ані його головний союзник - Сполучені Штати не дозволять створення повноцінної палестинської держави. Я не уявляю собі, як це можливо, щоб Ізраїль наразі якось поступився територією", - зазначив він.
На думку сходознавця, це може бути дедалі більше визнання, перемовини, можливо, нові вибори, які приведуть до розширення повноважень самоврядування.
"У перспективі, так, як хотілося б дуже багатьом, відсунути ХАМАС, якісь процеси лібералізації, відкрити кордони для того, щоб далі палестинці працювали. Вони ж працюють багато хто в Ізраїлі - там видаються відповідні дозволи", - сказав Якубович.
Він додав, що Газа - це дотаційний регіон.
"І можна говорити, що палестинці, по суті, живуть коштом в основному Ізраїлю і гуманітарної допомоги. Інше питання - чому так сталося, хто їх в таке становище поставив і хто в цьому винен", - зазначив сходознавець.
Якубович додав, що не може Ізраїль допустити створення ще однієї дублюючої держави.
"Ніхто серйозно зараз реалістичність створення повноцінної держави не розглядає. Бо в яких кордонах вона передусім буде? Газа відрізана від Західного берега річки Йордан, і це навіть там не ситуація Азербайджану і Вірменії, це зовсім інша ситуація. Я б сказав, цей конфлікт багато в чому унікальний насправді. Не порівнюваний з багатьма іншими. І, мабуть, належить справді до таких геополітичних задач, які наразі практично ніхто не спроможний розв'язати", - підсумував він.
- У суботу, 2 серпня, ХАМАС заявив, що не розпочне процес роззброєння доти, доки не буде створена незалежна палестинська держава зі столицею в Єрусалимі.
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