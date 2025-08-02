ХАМАС заявив, що не розпочне процес роззброєння, доки не буде створено незалежну палестинську державу

Про це пише Reuters.

Як зазначили у виданні, ця заява прозвучала на тлі чергового провалу непрямих перемовин між ХАМАСом та Ізраїлем щодо 60-денного перемир’я і звільнення заручників.

Раніше цього тижня посередники з Катару та Єгипту підтримали декларацію Франції та Саудівської Аравії. У документі викладені кроки до дводержавного вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Крім того, ХАМАС згідно з декларацією повинен передати свою зброю Палестинській адміністрації, яку підтримує Захід.

Однак ХАМАС, який контролює сектор Гази з 2007 року, попри військові дії з боку Ізраїлю, категорично заявив, що не відмовиться від свого "права на збройний опір", доки не буде створено "незалежну, повністю суверенну палестинську державу зі столицею в Єрусалимі".

Ізраїль своєю чергою розглядає роззброєння ХАМАС як ключову умову будь-якої угоди про припинення конфлікту.

Які країни підтримали визнання Палестини як держави

25 липня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна визнає Палестину як незалежну державу.

Натомість прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що британський уряд визнає Палестинську державу лише в рамках мирної угоди, досягнутої в результаті переговорів.

Водночас прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що визнання палестинської державності до завершення політичного процесу буде контрпродуктивним і не сприятиме врегулюванню конфлікту на Близькому Сході.

29 липня Стармер заявив, що його уряд визнає Палестину незалежною державою у вересні на сесії Генасамблеї ООН, якщо Ізраїль не припинить війну в Газі та не зробить кроків до мирного врегулювання.

Також раніше прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела заявив, що його країна офіційно визнає Палестину як незалежну державу під час засідання Генеральної асамблеї ООН, яке відбудеться у вересні.