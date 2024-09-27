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Ізраїль вдарив по головному штабу "Хезболли", очільник угруповання Насралла - живий

Влад Дідусь
27 вересня, 2024 п'ятниця
22:32
Світ Хассан Насралла

У пʼятницю, 27 вересня, військово-повітряні сили Ізраїлю ввечері завдали удару по головному штабу ліванського угруповання "Хезболла" у Бейруті

Зміст

Про це повідомляє Times of Israel.

За інформацією джерел, внаслідок атаки Ізраїлю у Бейруті зруйновано 6 будинків. Як пояснив, речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, головний штаб "Хезболли" був побудований під цивільними будівлями у районі Дахіє в Бейруті.

У мережі також поширюється непідтверджена інформація щодо можливої смерті Хасана Насралли - лідера "Хезболли". Джерела, близькі до ліванців, повідомили AFP і Reuters, що Насралла живий.

Смерть Насралли також спростували пропагандисти з Tasnim.

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Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
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