Ізраїль вдарив по головному штабу "Хезболли", очільник угруповання Насралла - живий

Про це повідомляє Times of Israel.

За інформацією джерел, внаслідок атаки Ізраїлю у Бейруті зруйновано 6 будинків. Як пояснив, речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, головний штаб "Хезболли" був побудований під цивільними будівлями у районі Дахіє в Бейруті.

У мережі також поширюється непідтверджена інформація щодо можливої смерті Хасана Насралли - лідера "Хезболли". Джерела, близькі до ліванців, повідомили AFP і Reuters, що Насралла живий.

Смерть Насралли також спростували пропагандисти з Tasnim.