Ізраїль вже захоплював Газу і від цього легше не стало, - експерт-міжнародник Семиволос
Внаслідок першого захоплення Ізраїлем Гази виник Хамас
Зауважив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в етері Еспресо.
"Ізраїль вже захоплював Газу. І від цього, як кажуть, легше не стало. Я можу сказати, що при першій каденції, при першому захопленні, саме тоді виник Хамас в Газі. Тому можна собі уявити, які ресурси Ізраїль змушений буде кинути для утримання Гази. Це при умові того, що партизанський опір не закінчиться і втрат буде ще більше. На тлі того, що зростає незадоволення в самому Ізраїлі, цей крок виглядає просто самовбивством уряду ізраїльського. І про це пишуть всі основні ізраїльські експерти. Можу сказати, що всі, хто пишуть проти повної окупації Гази - вони ліваки, як у нас дуже люблять зараз ті, хто виступає проти Нетаньягу, клеймити ліваками. Але виступають і генерали армії та спецорганізації, які говорять те ж саме", - сказав він.
Ігор Семиволос зауважив, що збігаються багато думок, згідно з якими це вважається самовбивчим кроком уряду Ізраїлю.
"Тим не менш, вони з наполегливості вартої інших зусиль продовжують це робити. Відповідно, це може бути доведена ні частиною політичної гри, хоча я вже не вірю, тому що все-таки передислокація військ відбуваються. І очевидно, що вторгнення і захоплення Гази й місць, де знаходиться більша частина палестинських біженців зараз перебуває, здійсниться. І це означає, що Ізраїль опиниться в ще більшій ізоляції. Я хочу сказати, що рішення про визнання Палестини - це не якийсь крок авантюрний. Він виходить з цих дій Ізраїля в цьому регіоні, тому що це організація штучного голоду. Давайте будемо відверті, те, що відбувається в Газі - це примус голод", - зазначив експерт-міжнародник.
- 8 серпня кабінет безпеки Ізраїлю підтримав рішення про розширення військової операції в секторі Гази, зокрема взяття під контроль міста Газа.
- Близько 100 тисяч людей 9 серпня вийшли на протести у Тель-Авіві після того, як прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив про намір взяти під контроль місто Газа.
