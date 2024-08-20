Ізраїль знайшов тіла шести чоловіків-заручників, яких утримували в Газі, під час операції в Хан-Юнісі
У ніч на 20 серпня Армія оборони Ізраїлю провела операцію у районі міста Хан-Юніс, під час якої знайшла тіла шістьох заручників-чоловіків, утримуваних ХАМАС
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією головного форуму сімей заручників, один з них - 79-річний Авраам Мундер - був убитий в полоні бойовиками ХАМАСу. П'ятеро інших заручників були названі ізраїльською владою як Ягев Бухштаб, Олександр Данциг, Йорам Мецгер, Надав Попплвелл і Хаїм Перрі.
"Наші серця болять від жахливої втрати, - підкреслив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. - Держава Ізраїль і надалі докладатиме всіх зусиль, щоб повернути всіх наших викрадених - живих і мертвих".
Загалом з 7 жовтня 2023 року до полоні ХАМАС потрапили близько 240 заручників. Близько 100 з них були звільнені під час тижневого перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС наприкінці листопада.
Як вважає ізраїльська влада, щонайменше 40 з тих, хто залишився в полоні, загинули.
- У п'ятницю, 16 червня, США представили пропозицію щодо перемир'я в Газі, яка сигналізує про значний прогрес у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС.
- 19 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авів, щоб просунути угоду про припинення вогню в Газі. Він зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
- Згодом Блінкен заявив, що Ізраїль схвалив пропозицію щодо перемир'я, запропоновану США. Наступним надати свою згоду має ХАМАС.
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