Ізраїль знайшов тіла шести чоловіків-заручників, яких утримували в Газі, під час операції в Хан-Юнісі

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією головного форуму сімей заручників, один з них - 79-річний Авраам Мундер - був убитий в полоні бойовиками ХАМАСу. П'ятеро інших заручників були названі ізраїльською владою як Ягев Бухштаб, Олександр Данциг, Йорам Мецгер, Надав Попплвелл і Хаїм Перрі.

"Наші серця болять від жахливої втрати, - підкреслив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. - Держава Ізраїль і надалі докладатиме всіх зусиль, щоб повернути всіх наших викрадених - живих і мертвих".

Загалом з 7 жовтня 2023 року до полоні ХАМАС потрапили близько 240 заручників. Близько 100 з них були звільнені під час тижневого перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС наприкінці листопада.

Як вважає ізраїльська влада, щонайменше 40 з тих, хто залишився в полоні, загинули.