Ізраїльські військові закрили офіс Al Jazeera в Палестині
У неділю вранці, 22 вересня, ізраїльські військові здійснили рейд на місцеве бюро телеканалу Al Jazeera (Катар) в місті Рамалла на Західному березі річки Йордан і наказали йому припинити роботу
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що телеканал показав кадри ранкового рейду в прямому ефірі. На них ізраїльські військові зі зброєю в руках заходять в офіс і вручають керівнику бюро в Рамаллі Валіду аль-Омарі наказ військового суду про закриття бюро на 45 днів.
Крім того, ізраїльські солдати конфіскували камери бюро перед тим, як піти.
Згодом Аль-Омарі заявив, що в наказі канал звинуватили у "підбурюванні й підтримці тероризму".
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Міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Кархі підтвердив рейд, назвавши Al Jazeera рупором палестинського угруповання ХАМАС та ліванської "Хезболли".
"Ми й надалі будемо боротися на ворожих каналах і убезпечувати наших героїчних бійців", - заявив він.
Палестинська асоціація журналістів засудила цей крок Ізраїлю, назвавши його "черговим порушенням прав журналістів і медіа, які викривають злочини окупації проти палестинського народу", додали в Reuters.
Для довідки: Рамалла – палестинське місто на Західному березі річки Йордан, що є адміністративним центром частково визнаної Палестинської держави.
- 2 квітня парламент Ізраїлю схвалив закон, який надає уряду тимчасове право закривати на 45 днів іноземні ЗМІ, які можуть загрожувати національній безпеці.
- На початку травня уряд Ізраїлю одноголосно ухвалив рішення про припинення діяльності інформаційної мережі Al Jazeera.
- У червні міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Кархі продовжив дію наказу про заборону мовлення телеканалу Al Jazeera і блокування доступу до його вебсайту на новий 45-денний період.
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