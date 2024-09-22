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Головна Світ Ізраїльські військові закрили офіс Al Jazeera в Палестині

Ізраїльські військові закрили офіс Al Jazeera в Палестині

Катерина Ганжа
22 вересня, 2024 неділя
16:21
Світ телекомпанія Al Jazeera

У неділю вранці, 22 вересня, ізраїльські військові здійснили рейд на місцеве бюро телеканалу Al Jazeera (Катар) в місті Рамалла на Західному березі річки Йордан і наказали йому припинити роботу

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що телеканал показав кадри ранкового рейду в прямому ефірі. На них ізраїльські військові зі зброєю в руках заходять в офіс і вручають керівнику бюро в Рамаллі Валіду аль-Омарі наказ військового суду про закриття бюро на 45 днів.

Крім того, ізраїльські солдати конфіскували камери бюро перед тим, як піти.

Згодом Аль-Омарі заявив, що в наказі канал звинуватили у "підбурюванні й підтримці тероризму".

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Міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Кархі підтвердив рейд, назвавши Al Jazeera рупором палестинського угруповання ХАМАС та ліванської "Хезболли".

"Ми й надалі будемо боротися на ворожих каналах і убезпечувати наших героїчних бійців", - заявив він.

Палестинська асоціація журналістів засудила цей крок Ізраїлю, назвавши його "черговим порушенням прав журналістів і медіа, які викривають злочини окупації проти палестинського народу", додали в Reuters.

Для довідки: Рамалла – палестинське місто на Західному березі річки Йордан, що є адміністративним центром частково визнаної Палестинської держави.

  • 2 квітня парламент Ізраїлю схвалив закон, який надає уряду тимчасове право закривати на 45 днів іноземні ЗМІ, які можуть загрожувати національній безпеці. 
  • На початку травня уряд Ізраїлю одноголосно ухвалив рішення про припинення діяльності інформаційної мережі Al Jazeera.
  • У червні міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Кархі продовжив дію наказу про заборону мовлення телеканалу Al Jazeera і блокування доступу до його вебсайту на новий 45-денний період.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Катар
Ліван
ісламісти
Війна в Ізраїлі
Хамас
Хезболла
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