Ізраїльські військові закрили офіс Al Jazeera в Палестині

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що телеканал показав кадри ранкового рейду в прямому ефірі. На них ізраїльські військові зі зброєю в руках заходять в офіс і вручають керівнику бюро в Рамаллі Валіду аль-Омарі наказ військового суду про закриття бюро на 45 днів.

Крім того, ізраїльські солдати конфіскували камери бюро перед тим, як піти.

Згодом Аль-Омарі заявив, що в наказі канал звинуватили у "підбурюванні й підтримці тероризму".

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Міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Кархі підтвердив рейд, назвавши Al Jazeera рупором палестинського угруповання ХАМАС та ліванської "Хезболли".

"Ми й надалі будемо боротися на ворожих каналах і убезпечувати наших героїчних бійців", - заявив він.

Палестинська асоціація журналістів засудила цей крок Ізраїлю, назвавши його "черговим порушенням прав журналістів і медіа, які викривають злочини окупації проти палестинського народу", додали в Reuters.

Для довідки: Рамалла – палестинське місто на Західному березі річки Йордан, що є адміністративним центром частково визнаної Палестинської держави.