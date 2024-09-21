Камала Гарріс погодилась на ще одні дебати з Трампом у жовтні

Про це Гарріс повідомила у соцмережі Х.

"Я з радістю візьму участь у других президентських дебатах 23 жовтня. Сподіваюся, що Дональд Трамп приєднається до мене", - написала Гарріс.

Як пише CNN, минулого тижня Трамп припустив, що він може взяти участь у третіх президентських дебатах, хоча раніше опублікував пост на Truth Social, в якому зазначив, що "третіх дебатів не буде".

Водночас голова передвиборчої кампанії Гарріс Джен О'Меллі Діллон заявила, що "Дональд Трамп без проблем погодиться на ці дебати".

У жовтні CNN запропонував кандидатам формат, схожий на дебати у червні, в якому Трамп і Гарріс відповідатимуть на запитання модераторів протягом 90 хвилин без авдиторії в студії.

Зазначимо, що вибори у США відбудуться 5 листопада цього року.