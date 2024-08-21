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Головна Світ Кампанія Гарріс зібрала близько $500 млн за місяць, - Reuters

Кампанія Гарріс зібрала близько $500 млн за місяць, - Reuters

Юлія Лаврук
21 серпня, 2024 середа
09:34
Світ Камала Гарріс

Передвиборча кампанія Камали Гарріс зібрала близько $500 млн з моменту її вступу в президентські перегони 21 липня

Зміст

Про це пише Reuters.

Чотири джерела, знайомі з процесом збору коштів, повідомили виданню, що $500 млн були зібрані на користь Гарріс за чотири тижні, відколи вона вступила в перегони 21 липня.

Ця сума є безпрецедентною та відображає ентузіазм донорів напередодні виборів, що відбудуться 5 листопада цього року, кажуть в агенції. Гроші на передвиборчу кампанію мають вирішальне значення для реклами та агітації.

Зазначимо, що за першу добу після виходу президента США Джо Байдена з виборчої гонки передвиборча кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 81 млн доларів. А вже на початку серпня стало відомо: що кампанія Гарріс у липні зібрала $310 млн, що вдвічі більше коштів, ніж у кампанії Дональда Трампа.

  • Голови Демократичної партії в усіх штатах 21 липня підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Теги:
вибори
вибори президента
вибори у США
США
Камала Гарріс
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