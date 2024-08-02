Кампанія Гарріс зібрала за липень $310 млн, що удвічі більше за кошти Трампа

Про це повідомляє Politico.

Відомо, що кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп за липень зібрав $137 млн.

Згідно з даними кампаній, передвиборчі комітети, повʼязані з чинною американською віцепрезиденткою, загалом мають у розпорядженні $377 млн, коли у Трампа - $327.

"Приголомшливі підсумки змінили фінансові статки демократів, фінансові переваги яких зазнали краху під керівництвом Байдена в останні місяці", - пише видання.

Акцентується, що Демократична партія США зібрала понад $1 млрд під час передвиборчої кампанії, що є найшвидшим в історії у порівнянні з попередніми президентськими виборами.