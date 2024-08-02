Кампанія Гарріс зібрала за липень $310 млн, що удвічі більше за кошти Трампа
Кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс, яка офіційно має стати кандидаткою у президенти від демократів, у липні зібрала $310 млн - це вдвічі більше коштів, ніж у кампанії Дональда Трампа
Про це повідомляє Politico.
Відомо, що кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп за липень зібрав $137 млн.
Згідно з даними кампаній, передвиборчі комітети, повʼязані з чинною американською віцепрезиденткою, загалом мають у розпорядженні $377 млн, коли у Трампа - $327.
"Приголомшливі підсумки змінили фінансові статки демократів, фінансові переваги яких зазнали краху під керівництвом Байдена в останні місяці", - пише видання.
Акцентується, що Демократична партія США зібрала понад $1 млрд під час передвиборчої кампанії, що є найшвидшим в історії у порівнянні з попередніми президентськими виборами.
- 16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
- 1 серпня Демократична партія США офіційно розпочала онлайн-голосування, яке дозволить висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс у кандидатки в президенти.
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