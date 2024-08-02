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Кампанія Гарріс зібрала за липень $310 млн, що удвічі більше за кошти Трампа

Дар'я Куркіна
2 серпня, 2024 п'ятниця
18:13
Світ Камала Гарріс

Кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс, яка офіційно має стати кандидаткою у президенти від демократів, у липні зібрала $310 млн - це вдвічі більше коштів, ніж у кампанії Дональда Трампа

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Відомо, що кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп за липень зібрав $137 млн.

Згідно з даними кампаній, передвиборчі комітети, повʼязані з чинною американською віцепрезиденткою, загалом мають у розпорядженні $377 млн, коли у Трампа - $327.

"Приголомшливі підсумки змінили фінансові статки демократів, фінансові переваги яких зазнали краху під керівництвом Байдена в останні місяці", - пише видання.

Акцентується, що Демократична партія США зібрала понад $1 млрд під час передвиборчої кампанії, що є найшвидшим в історії у порівнянні з попередніми президентськими виборами.

  • 16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
  • 1 серпня Демократична партія США офіційно розпочала онлайн-голосування, яке дозволить висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс у кандидатки в президенти.
Теги:
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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