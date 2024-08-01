Демократи розпочали голосування, щоб офіційно висунути Гарріс кандидаткою в президенти США

Про це повідомляє CBS News.

Зазначено, що голосування стартувало о 16:00 за київським часом і в ньому беруть участь делегати від Демократичної партії США. Воно відбувається через віртуальну платформу, де кожен делегат використовує персоналізований бланк із водяним знаком.

Згідно з очікуваннями, процес триватиме декілька днів, а вікно голосування залишатиметься відкритим до вечора 5 серпня - 01:00 6 серпня за Києвом.

Читайте також: Камала Гарріс – найімовірніша конкурентка Трампа: що про неї відомо та які в неї шанси стати президенткою США.

Видання зауважує, що Камалу Гарріс підтримують майже всі демократи, тому результат голосування "не викликає сумнівів".

"Очікується, що Гарріс увійде в історію як перша чорношкіра жінка, висунута на пост президента в історії США. Вона швидко зміцнила свою підтримку після того, як 21 липня президент Байден оголосив, що виходить із перегонів, і після рішення президента не з’явилося жодного іншого кандидата, який би оскаржив її кандидатуру", - резюмує видання.