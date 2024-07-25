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Для номінування Гарріс у президенти США Демократична партія ухвалила нові правила

Дар'я Куркіна
25 липня, 2024 четвер
18:42
Світ Камала Гарріс

Демократична партія США ухвалила нові правила, відповідно до яких політична сила обирає свого кандидата в президенти. Це дасть змогу номінувати американську віцепрезидентку Камалу Гарріс найближчим часом

Зміст

Про це пише CNN.

Нові правила передбачають, що кандидата обиратимуть за допомогою електронних бюлетенів, яких надсилатимуть делегатам з'їзду Демократичної партії.

Зазначено, що голосування відбудеться, ймовірно, 1 серпня, але точна дата залежатиме від кількості претендентів. Її оголосить Національний комітет Демократичної партії.

Водночас наголошується, що завдяки електронному голосуванню кандидата у президенти та віцепрезиденти США від партії визначать до 7 серпня, щоб уникнути можливих судових позовів про доступ до виборчих бюлетенів в Огайо.

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Телеканал пояснює, що за ухваленими правилами претенденти від Демпартії до 27 липня мають оголосити про це, після чого до 30 липня подати підписи щонайменше 300 делегатів, але не більше 50 від одного штату.

Коли Демократична партія висуне свого кандидата в президенти - правила дозволять оголосити імʼя віцепрезидента без необхідності додаткового дистанційного голосування.

CNN підкреслює, що Національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться у Чикаго 19-22 серпня. Там проходитиме церемоніальне голосування за кандидатів у президенти й віцепрезиденти. Також тоді схвалять передвиборчу програму.

Що передувало

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Вже за перші години після виходу Байдена з президентської гонки, американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс.

23 липня стало відомо, що за першу добу після виходу президента США Джо Байдена з виборчої гонки передвиборча кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 81 млн доларів.

24 липня експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Теги:
вибори
вибори президента
вибори у США
США
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