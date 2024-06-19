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Головна Світ Канада оголосила частину військових сил Ірану терористами

Канада оголосила частину військових сил Ірану терористами

19 червня, 2024 середа
23:32
Світ Канада

Міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан оголосив про внесення Корпусу вартових ісламської революції до переліку терористичних організацій

Зміст

Про це пише ЄП з посиланням на агентство The Canadian Press.

Леблан заявив, що канадський уряд "забезпечить відсутність імунітету для незаконних дій Ірану і його підтримки тероризму".

Також до списку Канада внесла сили "Кудс" – військовий підрозділ Корпусу спеціального призначення.

Рішення уряду Канади відбулося після тиску з боку парламенту, а також родичів жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані в січні 2020 року.

Канадські урядовці раніше пояснювали небажання робити це тим, що Іран може помститись канадцям у країні. Водночас Оттава вже заборонила в’їзд десяткам тисяч іранських посадовців, зокрема провідним членам КВІР.

Теги:
Канада
Іран
тероризм
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