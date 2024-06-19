Канада оголосила частину військових сил Ірану терористами
Міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан оголосив про внесення Корпусу вартових ісламської революції до переліку терористичних організацій
Про це пише ЄП з посиланням на агентство The Canadian Press.
Леблан заявив, що канадський уряд "забезпечить відсутність імунітету для незаконних дій Ірану і його підтримки тероризму".
Також до списку Канада внесла сили "Кудс" – військовий підрозділ Корпусу спеціального призначення.
Рішення уряду Канади відбулося після тиску з боку парламенту, а також родичів жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані в січні 2020 року.
Канадські урядовці раніше пояснювали небажання робити це тим, що Іран може помститись канадцям у країні. Водночас Оттава вже заборонила в’їзд десяткам тисяч іранських посадовців, зокрема провідним членам КВІР.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.44 Купівля 40.44Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.42Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе