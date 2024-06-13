Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Канада відправляє Україні перші 4 бронетранспортери з партії у 50 машин

Канада відправляє Україні перші 4 бронетранспортери з партії у 50 машин

13 червня, 2024 четвер
05:56
Світ Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики

Канада передасть Україні перші чотири медичні бронетранспортери з партії у 50 машин: спершу вони вирушать до Європи, аби військових навчили їх використовувати

Зміст

Про це інформує міноборони Канади. 

"Перші 4 з 50 нових броньованих машин бойової підтримки, побудованих канадськими робітниками для передачі Україні, вирушають до Європи, де цього літа військовослужбовці ЗСУ пройдуть навчання з їх використання. Перші 10 автомобілів з партії - це санітарні автомобілі ACVS", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що ці БТРи виконуватимуть широкий спектр функцій на полі бою, а саме допомагатимуть з безпечним транспортуванням військових та медичною евакуацією із зони бойових дій. Також вони зможуть виконувати функції мобільних командних пунктів. 

Десять санітарних машин оснащені медичним обладнанням, яке допомагатиме з лікуванням широкого спектра травм. Їх доставлять в Україну до осені. 

"Війна Росії проти України, що триває, є також нападом на право всіх народів обирати своє власне майбутнє. Україна повинна перемогти у цій війні - і Україна може розраховувати на підтримку Канади до самої перемоги. Канада пишається тим, що надає Україні новий парк найсучасніших броньованих машин для захисту її відважних військовослужбовців", - наголосив міністр оборони Канади Білл Блер. 

  • 18 січня 2023 року Канада оголосила про передачу Україні 200 бронетранспортерів Senator, виготовлених компанією Roshel. Вартість озброєння сягає понад 90 мільйонів доларів. 
Теги:
Україна
Медицина
Канада
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
окупанти в Криму
11 червня, 2024 вiвторок
Найближчими днями може відбутися різка активізація РФ на двох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов
Атака на Київщину. 12.06.24
12 червня, 2024 середа
РФ вночі атакувала Україну "шахедами" і ракетами, в Києві працювала ППО: є постраждалі
Чоловічі імена, що притягують гроші
11 червня, 2024 вiвторок
Успіх та багатство: чоловічі імена, що притягують гроші
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.38
    Купівля 40.38
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
13 червня
06:58
Володимир Путін
Розвідка США вважає, що РФ планує втрутитись у вибори президента за допомогою ШІ, - Bloomberg
06:35
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Британія на саміті G7 оголосить про виділення $309 млн для України
06:22
F-16 US Department of Defense
ЗСУ намагаються послабити російську ППО до того, як отримають F-16, - ISW
06:07
Олімпіада-2024, Париж
Підтримали війну та Лукашенка: Україна закликала МОК не пускати на Олімпіаду трьох росіянок і білоруску
05:21
Оновлено
Нікол Пашинян
Пашинян натякнув на вихід Вірменії з ОДКБ. У МЗС країни прокоментували
04:45
В Україні 4,6 млн людей мають статус ВПО, з них отримують виплати 1,5 млн, - Верещук
04:17
Рамштайн
У Пентагоні назвали тему, яка буде однією з ключових на 23 засіданні "Рамштайну"
03:48
картина Яна Линсена "Еліезер і Ребекка біля колодязя"
Інтерпол шукав майже 20 років: українські прикордонники знайшли старовинну картину, викрадену з музею в Нідерландах
03:06
НАТО, державний прапор України
Посолка США прокоментувала слова Байдена про те, що Україні не обов'язково вступати до НАТО для досягнення миру
02:32
бронетранспортер М113
Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113
01:55
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив про необхідність зобов'язання для країн НАТО щодо поставок озброєння Україні
01:21
міни, замінований пляж
Країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України
01:05
Арман Дюплантіс
Світовий рекордсмен Дюплантіс став триразовим чемпіоном Європи з легкої атлетики
00:49
Ілюстративне фото
У Вірменії сталися сутички під час протестів проти уряду Пашиняна: щонайменше 55 постраждалих і 90 затриманих
00:26
Оновлено
українські військові, Куп'янськ
Протягом доби на фронті відбулося 108 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, - Генштаб
2024, середа
12 червня
23:56
Кирило Буданов
"Жодного армагедону не буде": Буданов заявив про важкий період на фронті
23:54
Ліонель Мессі, Золотий м'яч-2023
Мессі розповів, у якому клубі завершить кар'єру
23:23
Харківщина
Росіяни будують фортифікації за 2,7 км від Вовчанська, - DeepState
23:03
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
Керівників підрозділів ЗСУ та командирів зобов'язали узгоджувати тези до коментарів, блогів та інтерв'ю зі СтратКомом, - Детектор медіа
22:36
Олімпіада, Олександр Абраменко
Стало відомо, де пройдуть Олімпійські ігри у 2030 і 2034 роках
22:24
Оновлено
Ракетний удар по Кривому Рогу 12 червня 2024 р.
Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо про 9 загиблих, серед поранених є діти
22:03
ЗРК SAMP/T
Столтенберг підтвердив, що Італія передасть Україні додаткову систему ППО SAMP/T
21:55
G7
Країни G7 домовилися про виділення Україні $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ
21:43
Богдан Бутко
"Чорноморець" домовився про перехід ексфутболістів "Шахтаря" і "Динамо"
21:23
Ексклюзив
Володимир Огризко
Як тільки РФ впаде, то Китай полюбить Україну, - дипломат Огризко
20:58
діти війна
РФ виставила на сайтах із усиновлення інформацію про викрадених українських дітей, - FT
20:48
Володимир Сальдо
"День Росії - найдовгоочікуваніше свято для Херсонщини": росфейки за 12 червня
20:30
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд
Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Деталі
20:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти просуваються на Покровському напрямку: намагаються досягти трьох цілей. Колонка Сергія Згурця
20:16
військовий корабель РФ в порту Гавани
Група кораблів ВМС Росії увійшла в порт Куби
19:54
У Криму поменшало росіян: партизани надали звіт щодо військових об'єктів у районі Комишової бухти
19:49
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Фідан підтвердив участь у Саміті миру
19:40
Ексклюзив
Валерій Пекар
Громадський діяч Пекар озвучив три ймовірні сценарії розвитку війни Росії в Україні
19:33
Україна - США, конгрес
Україна та США підпишуть двосторонню безпекову угоду на саміті G7 цього тижня, - Салліван
19:12
Оновлено
санкції США
США запровадили нові санкції проти РФ через перехід Москви до воєнної економіки
19:10
Розтягнули триколор завдовжки 25 м: окупанти в Бердянську зігнали населення і пропагандистів на відзначення "дня Росії"
19:00
Артем Довбик, "Жирона"
Іспанський топ-клуб погодився заплатити 40 млн євро за Довбика
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 840-го дня війни: у ГУР підтвердили ураження двох "новітніх" російських Су-57, а перші F-16 можуть з'явитися вже влітку
18:51
кібератака
"Подарунок на свято": ГУР здійснило кібератаку на російські аеропорти й ресурси держвлади, - ЗМІ
18:45
OPINION
Микола Княжицький
Про проблеми з ТЦК в контексті мобілізації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV