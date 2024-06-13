Канада відправляє Україні перші 4 бронетранспортери з партії у 50 машин
Канада передасть Україні перші чотири медичні бронетранспортери з партії у 50 машин: спершу вони вирушать до Європи, аби військових навчили їх використовувати
Про це інформує міноборони Канади.
"Перші 4 з 50 нових броньованих машин бойової підтримки, побудованих канадськими робітниками для передачі Україні, вирушають до Європи, де цього літа військовослужбовці ЗСУ пройдуть навчання з їх використання. Перші 10 автомобілів з партії - це санітарні автомобілі ACVS", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ці БТРи виконуватимуть широкий спектр функцій на полі бою, а саме допомагатимуть з безпечним транспортуванням військових та медичною евакуацією із зони бойових дій. Також вони зможуть виконувати функції мобільних командних пунктів.
Десять санітарних машин оснащені медичним обладнанням, яке допомагатиме з лікуванням широкого спектра травм. Їх доставлять в Україну до осені.
"Війна Росії проти України, що триває, є також нападом на право всіх народів обирати своє власне майбутнє. Україна повинна перемогти у цій війні - і Україна може розраховувати на підтримку Канади до самої перемоги. Канада пишається тим, що надає Україні новий парк найсучасніших броньованих машин для захисту її відважних військовослужбовців", - наголосив міністр оборони Канади Білл Блер.
- 18 січня 2023 року Канада оголосила про передачу Україні 200 бронетранспортерів Senator, виготовлених компанією Roshel. Вартість озброєння сягає понад 90 мільйонів доларів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.38 Купівля 40.38Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.49Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе