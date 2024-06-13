Канада відправляє Україні перші 4 бронетранспортери з партії у 50 машин

Про це інформує міноборони Канади.

"Перші 4 з 50 нових броньованих машин бойової підтримки, побудованих канадськими робітниками для передачі Україні, вирушають до Європи, де цього літа військовослужбовці ЗСУ пройдуть навчання з їх використання. Перші 10 автомобілів з партії - це санітарні автомобілі ACVS", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що ці БТРи виконуватимуть широкий спектр функцій на полі бою, а саме допомагатимуть з безпечним транспортуванням військових та медичною евакуацією із зони бойових дій. Також вони зможуть виконувати функції мобільних командних пунктів.

Десять санітарних машин оснащені медичним обладнанням, яке допомагатиме з лікуванням широкого спектра травм. Їх доставлять в Україну до осені.

"Війна Росії проти України, що триває, є також нападом на право всіх народів обирати своє власне майбутнє. Україна повинна перемогти у цій війні - і Україна може розраховувати на підтримку Канади до самої перемоги. Канада пишається тим, що надає Україні новий парк найсучасніших броньованих машин для захисту її відважних військовослужбовців", - наголосив міністр оборони Канади Білл Блер.