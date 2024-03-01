Канада заборонила непрямий імпорт російських алмазів

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Згідно із заявою канадського зовнішньополітичного відомства, останнє обмеження доповнює заборону на російські діаманти, оголошену в грудні, і надасть канадцям "додаткову впевненість у тому, що діаманти, які вони купують, не підтримують незаконну війну Росії".

"Канада була в епіцентрі запровадження економічних бар'єрів проти режиму Путіна відтоді, як він розпочав своє жорстоке повномасштабне незаконне вторгнення в Україну, що завдало руйнівних втрат українцям. Разом з нашими союзниками та партнерами ми запровадили суворі санкції проти російського режиму, і ми будемо продовжувати це робити, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності", - заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.