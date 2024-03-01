Канада заборонила непрямий імпорт російських алмазів
У п'ятницю, 1 березня, Канада оголосила про введення додаткових обмежень на імпорт російських діамантів вагою 1 карат і вище в рамках скоординованих дій з іншими країнами G7
Про це йдеться на сайті канадського уряду.
Згідно із заявою канадського зовнішньополітичного відомства, останнє обмеження доповнює заборону на російські діаманти, оголошену в грудні, і надасть канадцям "додаткову впевненість у тому, що діаманти, які вони купують, не підтримують незаконну війну Росії".
"Канада була в епіцентрі запровадження економічних бар'єрів проти режиму Путіна відтоді, як він розпочав своє жорстоке повномасштабне незаконне вторгнення в Україну, що завдало руйнівних втрат українцям. Разом з нашими союзниками та партнерами ми запровадили суворі санкції проти російського режиму, і ми будемо продовжувати це робити, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності", - заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.
- 7 грудня міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада запроваджує заборону на прямий імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із діамантами з РФ.
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