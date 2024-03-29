"Канцлер не боїться Путіна": голова МЗС Німеччини Бербок прокоментувала ненадання Україні ракет Taurus

Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, пише Тagesspiegel.

Дипломатка зазначила, що не сподівається на швидке завершення війни в Україні, скоріше навпаки. За її словами, жорстокості президента РФ Володимира Путіна немає меж.

"Він більш ніж ясно дає зрозуміти, що він поза межами раціональних аргументів і цінностей людства. І він, звичайно, не хоче вести переговори", - сказала Бербок.

Вона наголосила, що ФРН і надалі підтримуватиме Україну, бо "якщо Путін переможе, безпека всіх нас у Європі та міжнародний порядок також будуть під загрозою".

При цьому Бербок зазначила, що Німеччина не надсилатиме війська в Україну.

"Мета Путіна була і є знищити існування України як незалежної, вільної країни та втягнути НАТО у війну", — сказала дипломатка.

"Ми з самого початку дали зрозуміти, що ніколи цього не допустимо", - додала вона.

Водночас Бербок застерегла від продовження публічних дебатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus.

"Частина російської військової пропаганди служить меті поділу і дестабілізації західних демократій. Ми не повинні цього допустити. Особливо коли на нас чекають вибори — такі як європейські або вибори в Німеччині", - сказала очільниця МЗС ФРН.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи канцлер Олаф Шольц блокував надання Україні ракет Taurus через страх перед Путіним, Бербок сказала: "Канцлер не боїться Путіна".