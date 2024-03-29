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"Канцлер не боїться Путіна": голова МЗС Німеччини Бербок прокоментувала ненадання Україні ракет Taurus

29 березня, 2024 п'ятниця
14:22
Світ Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц блокував надання Україні далекобійних ракет Taurus не тому, що боїться російського диктатора Володимира Путіна. Причина інша

Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, пише Тagesspiegel.

Дипломатка зазначила, що не сподівається на швидке завершення війни в Україні, скоріше навпаки. За її словами, жорстокості президента РФ Володимира Путіна немає меж.

"Він більш ніж ясно дає зрозуміти, що він поза межами раціональних аргументів і цінностей людства. І він, звичайно, не хоче вести переговори", - сказала Бербок.

Вона наголосила, що ФРН і надалі підтримуватиме Україну, бо "якщо Путін переможе, безпека всіх нас у Європі та міжнародний порядок також будуть під загрозою".

При цьому Бербок зазначила, що Німеччина не надсилатиме війська в Україну.

"Мета Путіна була і є знищити існування України як незалежної, вільної країни та втягнути НАТО у війну", — сказала дипломатка.

"Ми з самого початку дали зрозуміти, що ніколи цього не допустимо", - додала вона.

Водночас Бербок застерегла від продовження публічних дебатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus.

"Частина російської військової пропаганди служить меті поділу і дестабілізації західних демократій. Ми не повинні цього допустити. Особливо коли на нас чекають вибори — такі як європейські або вибори в Німеччині", - сказала очільниця МЗС ФРН.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи канцлер Олаф Шольц блокував надання Україні ракет Taurus через страх перед Путіним, Бербок сказала: "Канцлер не боїться Путіна".

Теги:
Україна
Німеччина
Війна з Росією
зброя для України
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