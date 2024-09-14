Канцлер Німеччини Шольц здійснить перший за останні десятиліття візит до країн Центральної Азії

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що вже у неділю, 15 вересня, Шольц прибуде до Узбекистану, а наступного дня вирушить до Казахстану. Здійснивши цей візит, Шольц стане першим канцлером, який відвідає Узбекистан за останні 22 роки, а також першим очільником німецького уряду, який відвідає Казахстан за останні 11 років.

Очікується, що під час свого триденного візиту Шольц візьме участь у шестисторонній Центральноазійській зустрічі з лідерами Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану й Туркменістану. Це вже другий такий саміт, започаткований минулого року в Берліні.

Як пише видання, новий інтерес до регіону збігається з акцентом Шольца на пошуку тісніших зв'язків з меншими країнами, оскільки надмірна залежність Німеччини від великих держав, таких як США, Китай і Росія, спричинила проблеми. Шольц неодноразово заявляв, що готується до світу, який "стане багатополярним".

У вересні 2023 року Центральна Азія стала першим регіоном, із яким Німеччина вступила в регіональне партнерство. Особливий інтерес для Берліна становлять енергетичний та економічний сектори.

"Для нас це означає можливість заміщення російської нафти. Звичайно, зрозуміло, що будуть розглядатися і газові запаси в регіоні", - сказало джерело видання в уряді Німеччини, маючи на увазі конкретно Казахстан.

Говорячи про Узбекистан, джерело зазначило, що країна "позитивно розвивається економічно".



Іншою важливою сферою є геополітика, де п'ять країн, історично й географічно близьких до Росії, досі відмовлялися відкрито ставати на чийсь бік у питанні вторгнення РФ в Україну.

"Канцлеру буде дуже цікаво почути від своїх партнерів у конфіденційних розмовах про те, як вони оцінюють ситуацію і розвиток подій в Росії", - наголосило джерело в німецькому уряді.

Крім того, як повідомляється, санкції проти РФ також будуть обговорюватися "належним чином", але метою не є публічні заяви лідерів.