Кардинали напередодні конклаву у Ватикані закликали до негайного припинення вогню в Україні

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

"Ми, кардинали Святої Римської Церкви, зустрічаючись на Генеральній конгрегації перед початком конклаву, з жалем констатуючи відсутність прогресу в просуванні мирних процесів в Україні, на Близькому Сході та в багатьох інших частинах світу, а навпаки, посилення нападів, особливо на цивільне населення, звертаємося із сердечним закликом до всіх зацікавлених сторін якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати переговори про мир, якого так довго прагнуть залучені в них народи та увесь світ, без жодних передумов та зволікань", - йдеться у повідомленні.

Кардинали закликали всіх вірних "посилити свої благання до Господа" про справедливий і тривалий мир.