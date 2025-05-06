Кардинали напередодні конклаву у Ватикані закликали до негайного припинення вогню в Україні
Напередодні конклаву, закритого зібрання кардиналів у Ватикані, де вони обирають нового Папу Римського, кардинали закликали до негайного припинення вогню в Україні
Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.
"Ми, кардинали Святої Римської Церкви, зустрічаючись на Генеральній конгрегації перед початком конклаву, з жалем констатуючи відсутність прогресу в просуванні мирних процесів в Україні, на Близькому Сході та в багатьох інших частинах світу, а навпаки, посилення нападів, особливо на цивільне населення, звертаємося із сердечним закликом до всіх зацікавлених сторін якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати переговори про мир, якого так довго прагнуть залучені в них народи та увесь світ, без жодних передумов та зволікань", - йдеться у повідомленні.
Кардинали закликали всіх вірних "посилити свої благання до Господа" про справедливий і тривалий мир.
- У Ватикані 6 травня завершують приготування до виборів нового Папи. Усі кардинали-виборці вже прибули в Рим, Сикстинську капелу взяли під охорону.
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