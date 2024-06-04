Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Казахстан виключив "Талібан" зі списку терористичних організацій

Казахстан виключив "Талібан" зі списку терористичних організацій

4 червня, 2024 вiвторок
04:10
Світ Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що радикальний ісламістський рух "Талібан" було виключено зі списку терористичних організацій

Зміст

Про це інформує пресслужба президента Казахстану. 

"Казахстан вивів режим талібів із терористичного списку, виходячи при цьому з міркування важливості розвитку торговельно-економічного співробітництва із сучасним Афганістаном і розуміння того, що цей режим є довгостроковим фактором", - заявив Токаєв. 

Він додав, що "активне залучення Афганістану до міжрегіональних звʼязків" є одним зі стратегічних завдань. Крім того, Токаєв закликав підтримати ініціативу Казахстану щодо створення в Алмати Регіонального центру ООН з цілей сталого розвитку для Центральної Азії та Афганістану.

  • 2 травня повідомлялось, що рух "Талібан", Казахстан і Туркменістан планують побудувати на заході Афганістану логістичний центр для регіонального експорту, зокрема російської нафти.
Теги:
Казахстан
Афганістан
тероризм
Талібан
Читайте також:
Рамштайн-3
Автор Антін Борковський
2 червня, 2024 неділя
Найгірший час у війні пройшов – починається етап, який буде завершальним, - політолог Чех
командир 58 армії рф Іван Попов
2 червня, 2024 неділя
Британська розвідка оцінила, як вплине на російських командирів арешт генерала Попова
F-16
2 червня, 2024 неділя
До Києва з Греції прибув перший офіцер з використання F-16, - ЗМІ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.07
  • EUR
    Купівля 43.89
    Продаж 44.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
4 червня
04:46
Імран Хан
Експрем'єра Пакистану виправдали у справі щодо розголошення держтаємниці
04:21
Оновлено
повітряна тривога
РФ запускала на територію України безпілотники вночі 4 червня
03:38
фейк
"Захід йде шляхом ескалації": російські фейки і маніпуляції за 3 червня
03:12
суд обирає запобіжний захід у справі про вбивство підлітка у фунікулері
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: співробітника УДО залишили під вартою ще на два місяці
02:36
Оновлено
ЛГБТ
У КМДА заявили, що не погоджували проведення "Маршу рівності" у метро. У КиївПрайді прокоментували
02:17
обстріл, Харківщина, медзаклад
Росіяни запустили фейкову заяву про нібито евакуацію влади на Харківщині
01:50
Data+
Data+: в Україні запустили платформу для співпраці у сфері відкритих даних
01:25
діти, злочини росії
Штрафують батьків або арештовують: в окупованому Криму з 2014 року щонайменше 28 неповнолітніх зазнали переслідувань росіянами
00:58
Оновлено
ЗСУ
Росіяни активізувались на Оріхівському напрямку, одна з найнапруженіших ситуацій - на Сіверському
00:38
Литовський журналіст Міндаугас Йонушас
Журналіст з Литви вирішив мобілізувались до ЗСУ як парамедик-доброволець
2024, понедiлок
3 червня
23:45
Ілля Забарний і Томас Мюллер, збірна України, збірна Німеччини
Україна зіграла внічию з Німеччиною в рамках підготовки до Євро-2024
23:44
Джамал Мусіала та Олександр Зінченко, збірна України, збірна Німеччини
Німеччина - Україна 0:0: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024
23:39
На президентських виборах у Мексиці вперше перемогла жінка: хто очолить країну
23:12
Іран
В Ірані заявили, що ведуть переговори зі США на тлі конфлікту на Близькому Сході
23:02
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
"Немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше": Кірбі про відсутність Байдена на Саміті миру
22:52
Україна повернула 4 дітей з ТОТ
В Україну з окупації повернули 6 дітей, троє з них напівсироти
22:32
Південна та Північна Корея
Південна Корея планує призупинити угоду з КНДР про послаблення напруженості: причина
22:25
ЄС
"Європа важко просувається вперед": Бельгія закликає ЄС позбавити Угорщину права голосу
22:18
Оновлено
ЗРК SAMP/T
Італія передасть Україні другу систему ППО SAMP/T
22:10
Швейцарія
Уряд Швейцарії проголосував проти виділення допомоги Україні у розмірі майже $6 млрд
21:48
Чехія
Чеська поліція затримала чотирьох іноземців, пов'язаних із нападом на українських волонтерів
21:01
соцмережа Х (Твіттер)
У Х дозволили публікувати контент сексуального характеру, але є умова
20:59
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
Заморозка ракетної програми у 2019 році призвела до зменшення можливостей зупинити росіян ще на підступах до Чонгару, - Луценко
20:55
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Скасування заборони на удари західною зброєю по РФ вже дає перші результати. Колонка Сергія Згурця
20:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Російський імперіалізм стверджує універсальну істинність свого лайна
20:03
електроенергія
У Міненерго пояснили, як розрахували новий тариф на світло для населення
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини  831-го дня війни: ЗСУ знищили надсучасну російську радіолокаційну станцію, Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по Росії
19:56
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Мінцифри звернулось до Google й Apple із закликом видалити з маркетплейсів України нелегальні онлайн-казино
19:46
Херсон
"У Херсоні планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів": Прокудін попередив про нову ІПСО росіян
19:44
Рішенням суду ТРЦ "Гулівер" у Києві перейшов в управління АРМА
19:31
Ексклюзив
Росіяни винесли вирок – понад 20 років: історія полоненого азовця Артема, який з 13 років розумів, що буде велика війна
19:30
НМТ
У МОН розповіли, коли розпочнеться реєстрація електронних кабінетів вступників
19:30
Ексклюзив
мобілізація
Держава має відповісти, де чоловік потрібніший - на оборонному підприємстві, з автоматом на фронті чи у Glovo, Favbet і цирку, - нардеп Гончаренко
19:20
Літературний проєкт "Кримський інжир" оголосив фіналістів конкурсу: деталі
19:09
імпорт електроенергії
Україна імпортувала у травні рекордний обсяг електроенергії за максимально можливої потужності
19:01
Кремль москва
РФ запроваджує нові санкції проти британських діячів через "освоєння України Лондоном й антиросійську риторику"
18:51
Херсон
Тримали в камерах та катували жителів Херсонщини: нацгвардійцю РФ повідомили про підозру
18:35
Світло
По всій Україні 4 червня діятимуть графіки відключень, - Укренерго
18:28
Енцо Мареска
"Челсі" призначив нового головного тренера
18:27
Білий дім
У Білому домі розповіли, хто поїде на Саміт миру від США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV