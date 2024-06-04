Казахстан виключив "Талібан" зі списку терористичних організацій
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що радикальний ісламістський рух "Талібан" було виключено зі списку терористичних організацій
Про це інформує пресслужба президента Казахстану.
"Казахстан вивів режим талібів із терористичного списку, виходячи при цьому з міркування важливості розвитку торговельно-економічного співробітництва із сучасним Афганістаном і розуміння того, що цей режим є довгостроковим фактором", - заявив Токаєв.
Він додав, що "активне залучення Афганістану до міжрегіональних звʼязків" є одним зі стратегічних завдань. Крім того, Токаєв закликав підтримати ініціативу Казахстану щодо створення в Алмати Регіонального центру ООН з цілей сталого розвитку для Центральної Азії та Афганістану.
- 2 травня повідомлялось, що рух "Талібан", Казахстан і Туркменістан планують побудувати на заході Афганістану логістичний центр для регіонального експорту, зокрема російської нафти.
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