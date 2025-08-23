Келлог прибуде до України з дводенним візитом, - ЗМІ
Кіт Келлог, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, 24 серпня прибуде до Києва з дводенним візитом, щоб взяти участь у заходах з нагоди Дня Незалежності України
Про це пише Суспільне з посиланням на проінформоване джерело.
Він пробуде в Україні два дні — 24 та 25 серпня.
За інформацією співрозмовників видання, генерал Келлог візьме участь у святкових заходах до Дня Незалежності, долучиться до молитовного сніданку та проведе зустрічі з українським керівництвом.
Також цю інформацію підтвердив репортер Reuters у Білому домі Грем Слеттері.
"За інформацією джерел, посланець Трампа в Україні Кіт Келлог завтра вирушає до Києва, щоб взяти участь у молитовному сніданку та урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Він також обговорить з лідерами країни дипломатичну метушню цього тижня", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.
Журналіст додав, що цей візит відбувається на тлі обговорення США, України та Європи гарантій безпеки.
Востаннє Келлог відвідував Київ 14 липня. Тоді він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом ЗСУ Олександром Сирським, главою ГУР Кирилом Будановим та іншими українськими військовими чиновниками.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе