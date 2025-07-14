Келлог зустрівся з Зеленським, Умеровим, Сирським та Будановим у Києві: говорили про посилення ППО, спільне виробництво та санкції проти РФ

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає", – зазначив український лідер.

Він також підкреслив, що Київ сподівається на лідерство Вашингтона, оскільки "зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою".

"Дякую Кіту Келлогу за цей візит в Україну. Вдячний президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн", – резюмував Зеленський.

Вранці керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про візит Келлога.

"Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США - багато тем для розмови", – написав він.

Також Єрмак наголосив, що Київ підтримує підхід Дональда Трампа мир через силу.

Напередодні у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, згадуючи про візит генерала Келлога, зауважив, що "на тижні будуть перемовини про подальшу підтримку". Він додав, що доручив Головкому Сирському й начальнику Генштабу Гнатову представити Келлогу наявну в нас інформацію про російський потенціал і про перспективи України.

"Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру", - сказав Зеленський.

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"Раді вітати спецпосланця президента США з питань України генерала Келлога у Києві. Його візит підтверджує відданість президента США справі забезпечення тривалого миру та завершення цієї війни", – заявили в посольстві США в Україні.



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Міністр оборони України Рустем Умєров також провів зустріч з Келлогом. Перемовини стосувалися досягнення стійкого та справедливого миру, розвитку оборонних спроможностей України, а також масштабування спільних військово-промислових проєктів.

У ході розмови перший заступник міністра оборони Сергій Боєв наголосив, що Україна готова до тривалого припинення вогню, однак її безпека базується на боєздатній армії та сильному ОПК. Саме тому ключовою темою стала локалізація виробництва озброєння.

За словами Умєрова, Україна та партнери вже реалізують проєкти з виробництва систем ППО та інших критично важливих компонентів. Деякі ініціативи перебувають на етапі запуску, і в майбутньому можуть реалізовуватись у партнерстві з європейськими державами або за рахунок заморожених російських активів.

Окрема увага приділялася бойовому досвіду України, зокрема в сфері БПЛА. Українська сторона заявила про готовність ділитися цим досвідом з союзниками.

У контексті санкцій наголошувалося на необхідності послідовного обмеження російського енергетичного сектору, як головного джерела фінансування війни.

У рамках візиту американської делегації Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, очільник ГУР МО Кирило Буданов та представники розвідки провели брифінг, під час якого: поінформували про оперативну ситуацію на фронті, надали оцінку планів РФ, наголосили на підготовці Росії до війни ширшого масштабу – не лише проти України, а й потенційно проти НАТО.

Генерал Сирський також окреслив першочергові потреби ЗСУ в озброєнні, які є критичними для стримування російської агресії.