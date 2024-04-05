Кемерон планує зустрітись у США з Джонсоном і закликати його підтримати допомогу для України
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що наступного тижня він відвідає США, де збирається зустрітися зі спікером палати представників конгресу Майком Джонсоном, аби закликати ухвалити допомогу Україні
Про це повідомляє Sky News.
Зазначено, що очільник МЗС Британії наступного тижня приїде у Сполучені Штати Америки, де закликатиме політиків підтримати пакет допомоги Україні, зокрема спікера Джонсона.
Кемерон наголосив, що його країна та Європейський Союз уже виділили кошти для України, що мають зробити і Штати.
"Спікер Джонсон може зробити це в конгресі. Я збираюся зустрітися з ним наступного тижня і сказати, що нам потрібні ці гроші, Україні потрібні ці гроші", - акцентував британський міністр закордонних справ.
- 31 березня спікер палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул.
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