Кемерон закликав голів МЗС країн ЄС тиснути на Джонсона в питанні допомоги США Україні

Про це повідомляє Politico.

На думку Кемерона, глави МЗС держав Європейського Союзу відіграють у питанні щодо схвалення допомоги Україні від США "реальну роль".

"Конгрес прислухається до того, що говорять інші, і до того, що Америка здатна зробити", - додав він.

Водночас очільник британського МЗС наголосив: "Дуже важливо, щоб ми поговорили телефоном або, як у моєму випадку, особисто зустрілися зі спікером Джонсоном у палаті представників, щоб домогтися прийняття цього законопроєкту".

Кемерон також закликав Європу подвоїти зусилля щодо досягнення витрат на оборону в розмірі 2% ВВП.

"Нам потрібно – особливо тим, кому не вистачає двох відсотків – зустрітися з їхніми прем'єр-міністрами і президентами і підштовхнути їх до виділення цих коштів", – висловився міністр.

Водночас він закликав союзників "тиснути" на свої міністерства фінансів з метою використання заморожених активів РФ.

"Через синдиковані позики, чи через облігації, або будь-якими засобами, необхідними для допомоги Україні", - додав Кемерон.