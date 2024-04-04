Кемерон закликав голів МЗС країн ЄС тиснути на Джонсона в питанні допомоги США Україні
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав міністрів закордонних справ європейських країн чинити тиск на спікера палати представників конгресу США Майка Джонсона, щоб він підтримав допомогу Україні
Про це повідомляє Politico.
На думку Кемерона, глави МЗС держав Європейського Союзу відіграють у питанні щодо схвалення допомоги Україні від США "реальну роль".
"Конгрес прислухається до того, що говорять інші, і до того, що Америка здатна зробити", - додав він.
Водночас очільник британського МЗС наголосив: "Дуже важливо, щоб ми поговорили телефоном або, як у моєму випадку, особисто зустрілися зі спікером Джонсоном у палаті представників, щоб домогтися прийняття цього законопроєкту".
Кемерон також закликав Європу подвоїти зусилля щодо досягнення витрат на оборону в розмірі 2% ВВП.
"Нам потрібно – особливо тим, кому не вистачає двох відсотків – зустрітися з їхніми прем'єр-міністрами і президентами і підштовхнути їх до виділення цих коштів", – висловився міністр.
Водночас він закликав союзників "тиснути" на свої міністерства фінансів з метою використання заморожених активів РФ.
"Через синдиковані позики, чи через облігації, або будь-якими засобами, необхідними для допомоги Україні", - додав Кемерон.
- 26 березня адміністрація президента США Джо Байдена вчергове закликала палату представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Там наголошують, що це питання тісно пов’язане з нацбезпекою держави.
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