Хоч витрати на ВПК Росії зменшаться, вони є надзвичайно величезними, - економіст Фурман про проєкт бюджету РФ на 2026 рік

Це прокоментував доктор економічних наук, член Ради Національного банку України Василь Фурман в етері Еспресо.

"Він (бюджет РФ, - ред.), відверто кажучи, не сильно відрізняється і від того бюджету, який сьогодні є. І все рівно, незважаючи на те, що немовби і зменшитися витрати на фінансування військово-промислового комплексу, але вони є надзвичайно величезними. І якщо ми говоримо про бюджет 25-го року, то кожен другий рубль - це йде на фінансування військово-промислового комплексу Російської Федерації. Це дуже багато. У них витрати на на війну, скажімо, це так, це там більше ніж 20% ВВП. В європейських країнах такий загальновизнаний показник, що з витрати повинні складати там, ну, десь в межах 3%, ну, може в когось там 3,5%, декілька рівнів менше ніж 3%. А тут в рази більше. І зрозуміло, що мелітаризована економіка, вона не може працювати в довгу, потрібні величезні витрати. До цього в них їм повезло з високими цінами на нафту, ми пам'ятаємо, які вони були височенними в 22-му, в 23-му році там до 100 доларів за барель і більше доходило. Потім ціна на нафту почала зменшуватися і на сьогодні на їхню нафту вона складає більше ніж 50 доларів сьогодні ціна на нафту Юралс, при тому, що в бюджеті ціна них закладена на рівні близько 69 доларів", - сказав він.

Василь Фурман зауважив, що другим фактором, який впливає на недоотримання Росією коштів є санкції.

"Тобто як би вони там не казали, що вони не працюють, санкції значно працюють. Зрозуміло, що хотілось би підвищити їхню ефективність, якість виконання, щоб усі країни забезпечили їх виконання по всьому світу, але в будь-якому випадку санкції працюють. І такий важливий фактор, який їм допомагав з фінансами, але в цьому році вони його вже, можна сказати, доїли. Це Фонд національного добробуту. Більше коштів нема. Тому вони, коли вносили проєкт бюджету на 26-й рік, також вже вносяться і, скажем так, законодавство, яке змінює, підвищує податки, які є в російській Федерації. Зокрема податок на додану вартість збільшився на 2% і зменшуються податкові пільги для малого та середнього бізнесу, тому зрозуміло, що це такий великий удар", - розповів він.

Також економіст зазначив, що величезні втрати для фінансування бюджету Росії наносять українські військові.

"Плюс є величезні втрати, які наносить українська армія, коли не тільки на фронті, там, де ми тримаємо оборону, а і коли ми б’ємо вглиб Російської Федерації, коли ми б’ємо по їхній паливно-енергетичній інфраструктурі. Це десятки мільярдів доларів збитків Російської Федерації, і зрозуміло, що їм потрібно шукати ресурси зараз, яких недостатньо, так би вони надходили на війну, а тут вони мають забезпечувати свою цивільну інфраструктуру нафтову для того, щоб вона працювала. Томі ті кроки, які ми робимо, вони є 100% правильними, це наш козир. Президент Трамп говорив, що в України немає козирів, в України є козирі, вони з’являються, з кожним роком все більше і більше вони з’являються", - додав Василь Фурман.