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Кількість виборців, які не схвалюють роботу Байдена на посаді президента США, досягла рекордних 47%, - опитування

3 березня, 2024 неділя
13:39
Світ Трамп і Байден

Згідно з опитуванням виборців різке несхвалення роботи Джо Байдена на посаді президента США досягло найвищого показника у 47%, тоді як більшість віддає перевагу Дональду Трампу

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на результати опитування Times/Siena.

Опитування, проведене Сієнським коледжем на замовлення New York Times, показало, що Байден із 43% підтримки серед виборців по усій країні відстає від Трампа з 48%.

Згідно з результатами опитування, лише кожен четвертий виборець (24%) вважає, що країна рухається у правильному напрямку, і більш ніж удвічі більше виборців заявили, що політика Байдена завдала їм особисто шкоди.

Опитування показало, що серед тих, хто вважає, що країна рухається в неправильному напрямі, 63% заявили, що проголосують за Трампа.

Окрім цього, опитування показало, що більшість виборців вважають, що економіка США перебуває у скрутному становищі.

Рейтинг схвалення Байдена становить 38%, а у Трампа показники кращі - 44% прихильників.

Відсоток виборців, які не схвалюють обох кандидатів, склав 19%, але серед них Байдена сприймають дещо краще, з різницею в 7% між Байденом (38%) і Трампом (45%). 

Як зазначає Times, ця різниця є суттєвою: кандидат, якого менше ненавиділи "подвійні ненависники", перемагав на останніх двох президентських виборах.

Зокрема, згідно з опитуванням, серед кольорових виборців, які належать до робітничого класу і не мають університетської освіти, Байден лідирує з невеликим відривом - 47% проти 41% у Трампа. Для порівняння, чотири роки тому Байден випереджав Трампа на 50 пунктів.

  • За результатами опитування видання Wall Street Journal, більша частина виборців у США вважає поточного президента Джо Байдена занадто старим для того, щоб балотуватися на другу каденцію.

Теги:
політика
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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