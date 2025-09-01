Кім Чен Ин перед візитом у Китай оглянув новий завод з виробництва ракет
Лідер КНДР Кім Чен Ин перед поїздкою до Китаю на саміт ШОС оглянув новий ракетний завод, який, за словами південнокорейських чиновників, має прискорити виробництво для поставок у РФ
Про це пише Associated Press.
1 вересня Пхеньян заявив, що Кім Чен Ин оглянув новий завод із виробництва ракет, проте його місцерозташування не розкрили.
Північнокорейське держагентство стверджує, що фабрика має потужності для прискореного виробництва ракет, а лідер держави ратифікував плани вдосконалення.
Водночас чиновники Південної Кореї розповіли AP, що Кім наполягав на прискореному виробництві боєприпасів, адже держава постачає Москві велику кількість військової техніки, зокрема балістичних ракет та артилерії.
"З моменту союзу з Росією Північна Корея стала активнішою в міжнародних справах за межами Корейського півострова, оголошуючи дипломатичні заяви щодо конфліктів на Близькому Сході та в Тайванській протоці, позиціонуючи себе як частину єдиного фронту проти Вашингтона. Деякі експерти кажуть, що присутність Кіма на багатосторонньому заході в Пекіні є частиною зусиль з розвитку партнерських відносин з іншими країнами, близькими до Китаю та Росії", – зауважує агентство.
- Російський диктатор Володимир Путін у Китаї заявив, що "сподівається" на те, що "розуміння", досягнуті на саміті з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, "відкриють дорогу до миру в Україні".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41 Купівля 41Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.96Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе