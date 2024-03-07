Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на військових навчаннях, які відбувалися 6 березня, закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни "відповідно до вимог поточної ситуації"
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що лідер КНДР також оприлюднив фотографії навчань, на яких показано війська та гелікоптери, які тренуються захоплювати пост, схожий на той, який має Південна Корея на своєму боці кордону.
Кім Чен Ин керував військовими навчаннями, які включали штурм прикордонних постів, посилення тиску на Південну Корею після того, як він заявив, що "має право знищити свого сусіда і більше не прагне до мирного об’єднання".
Водночас речник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що Південна Корея та США "заплатять дорогу ціну" за військові навчання, що стартували на цьому тижні, які нібито загрожують існуванню уряду в Пхеньяні.
- У понеділок, 4 березня, Південна Корея і США розпочали масштабні щорічні військові навчання, метою яких є посилення готовності до протидії ядерній загрозі з боку КНДР.
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