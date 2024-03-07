Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що лідер КНДР також оприлюднив фотографії навчань, на яких показано війська та гелікоптери, які тренуються захоплювати пост, схожий на той, який має Південна Корея на своєму боці кордону.

Кім Чен Ин керував військовими навчаннями, які включали штурм прикордонних постів, посилення тиску на Південну Корею після того, як він заявив, що "має право знищити свого сусіда і більше не прагне до мирного об’єднання".

Водночас речник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що Південна Корея та США "заплатять дорогу ціну" за військові навчання, що стартували на цьому тижні, які нібито загрожують існуванню уряду в Пхеньяні.