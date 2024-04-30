Кишинів обмежить доступ до аеропорту через вимоги безпеки

Про це повідомив 29 квітня голова Прикордонної поліції Молдови Руслан Галушка, передає NewsMaker.

"З 1 травня ми змінюємо правила доступу в аеропорт Кишинева. В аеропорт зможуть потрапити лише громадяни із посадковими квитками. Усі інші, включаючи зустрічаючих, повинні будуть очікувати їх за межами аеропорту", – сказав він.

У Прикордонній поліції зазначили, що доступ до термінала аеропорту буде дозволений лише для пасажирів, співробітників аеропорту, а також членів екіпажу повітряного судна. Подорожуючих будуть допускати в аеропорт лише за надання квитка та проїзного документа, які перевірятимуться.

"Після цієї процедури пасажир пройде реєстрацію, перевірку співробітниками служби безпеки, потім перевірку документів і митний контроль. Після цього пасажир буде очікувати рейсу", – кажуть прикордонники.

Людей закликали прибувати до аеропорту за три години до вильоту, щоб встигнути пройти усі необхідні процедури.

Зазначається, що за останній тиждень повідомлення про замінування аеропортів та літаків почастішали, однак в усіх випадках інформація виявилась неправдивою.