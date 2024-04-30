Кишинів обмежить доступ до аеропорту через вимоги безпеки
В аеропорт Кишинева з 1 до 16 травня пускатимуть лише людей, які мають посадкові квитки через вимоги безпеки на летовищі
Про це повідомив 29 квітня голова Прикордонної поліції Молдови Руслан Галушка, передає NewsMaker.
"З 1 травня ми змінюємо правила доступу в аеропорт Кишинева. В аеропорт зможуть потрапити лише громадяни із посадковими квитками. Усі інші, включаючи зустрічаючих, повинні будуть очікувати їх за межами аеропорту", – сказав він.
У Прикордонній поліції зазначили, що доступ до термінала аеропорту буде дозволений лише для пасажирів, співробітників аеропорту, а також членів екіпажу повітряного судна. Подорожуючих будуть допускати в аеропорт лише за надання квитка та проїзного документа, які перевірятимуться.
"Після цієї процедури пасажир пройде реєстрацію, перевірку співробітниками служби безпеки, потім перевірку документів і митний контроль. Після цього пасажир буде очікувати рейсу", – кажуть прикордонники.
Зазначається, що за останній тиждень повідомлення про замінування аеропортів та літаків почастішали, однак в усіх випадках інформація виявилась неправдивою.
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