У Британії попередили Молдову про гібридні атаки з боку РФ, - Bloomberg
Росія планує націлити на Молдову хвилю гібридних атак перед президентськими виборами і референдумом про вступ до Європейського Союзу
Про це повідомляє Bloomberg.
Британія поділиться розвідданими з молдовською владою, щоб допомогти їй протистояти передбачуваній загрозі з боку російських оперативників у найближчі місяці, повідомили виданню джерела, знайомі з оцінками британської розвідки.
У вівторок в Лондоні міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрінеться з міністром промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані, щоб обговорити "підривне втручання Росії".
Попшой сказав в інтерв’ю минулого тижня, що для підриву демократії в Молдові Кремль використовує різноманітні методи — від діпфейків, створених штучним інтелектом, до мішків з готівкою.
Минулого місяця глава розвідки Молдови Александру Мустята попередив, що Москва планує кампанію "безпрецедентного рівня інтенсивності". Він сказав, що його країна виявила інформацію, яка показує, що Росія має намір зірвати президентські вибори та референдум щодо ЄС цього року.
На конференції голів парламентів країн ЄС спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Росія хоче зірвати процес майбутніх виборів у Молдові, тому представникам Євросоюзу потрібно допомогти Кишиневу продовжити боротьбу за демократію.
- Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.
- У кінці грудня президентка Молдови Мая Санду попросила підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі. Санду наголосила, що референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я.
- 25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.
- 19 березня Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.95
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе