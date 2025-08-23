Китай готовий відправити миротворців в Україну, але є умова, - Welt
Китай висловив готовність долучитися до миротворчої місії в Україні, проте лише за умови, що розгортання військ буде здійснено на підставі мандата Організації Об’єднаних Націй
Про це виданню Welt повідомили європейські дипломати з посиланням на китайські урядові кола.
У Брюсселі думки розділилися. З одного боку, залучення великих країн Глобального Півдня, таких як Китай, може сприяти визнанню необхідності розміщення іноземних військ для спостереження за миром.
З іншого боку, існує занепокоєння, що "Китай хоче в першу чергу шпигувати в Україні і в разі конфлікту замість нейтральної позиції займе чітко проросійську позицію".
Більшість країн ЄС наразі не надто схильні надавати миротворчим силам мандат ООН. Винятком є Італія, яка вже кілька місяців наполегливо виступає за такий сценарій.
- Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід.
- Натомість Зеленський вважає, що Китай не може бути гарантом безпеки для України.
