Китай готовий відправити миротворців в Україну, але є умова, - Welt

Про це виданню Welt повідомили європейські дипломати з посиланням на китайські урядові кола.

У Брюсселі думки розділилися. З одного боку, залучення великих країн Глобального Півдня, таких як Китай, може сприяти визнанню необхідності розміщення іноземних військ для спостереження за миром.

З іншого боку, існує занепокоєння, що "Китай хоче в першу чергу шпигувати в Україні і в разі конфлікту замість нейтральної позиції займе чітко проросійську позицію".

Більшість країн ЄС наразі не надто схильні надавати миротворчим силам мандат ООН. Винятком є Італія, яка вже кілька місяців наполегливо виступає за такий сценарій.