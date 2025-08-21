English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Зеленський відреагував на заяву Лаврова про те, що Китай міг би стати гарантом безпеки для України

Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
13:52
Війна з Росією на фото Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай не може бути гарантом безпеки для України

Зміст

Про це він сказав журналістам, передає LIGA.net.

За його словами, країна, яка підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.

"По-перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку", – заявив Зеленський і нагадав, що Пекін не зробив нічого в той момент, коли Росія окупувала Крим.

Зеленський також зауважив, що Китай постачав Росії дрони, які вона застосовувала проти України.

"Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні й не допомагали в той момент, коли нам це було дійсно потрібно після 24 лютого", – наголосив глава держави.

Він додав, що Україна потребує гарантій безпеки лише від тих країн, які готові надати реальну допомогу.

  • Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
21 серпня
14:14
Юлія Свириденко
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
14:12
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
14:06
Верховна Рада
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про професійну освіту
14:03
Ексклюзив
Разумков розкритикував внесення змін до митного кодексу, ухвалених Радою
14:01
OPINION
Вашингтонський спектакль
13:43
на фото Верховна Рада України
Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
13:29
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф передав медаль від Путіна родині загиблого американця, який воював в Україні на боці РФ, – CNN
13:13
Аналітика
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
13:12
Верховна Рада
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону
13:01
Оновлено
Вогонь, пожежа
ЗСУ уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ та два інші ворожі об'єкти
12:40
Гурт "Цвіт Кульбаби" випустив кліп на пісню "Повернутись живим", в якому знялися українські воїни
12:38
РФ на Сумщині атакувала медиків шістьма дронами: знищено службовий автомобіль
12:31
військові ССО уразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами в Криму
Українські військові в окупованому Криму вразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами
12:31
Лавров
РФ домагається права вето на гарантії безпеки для України: ISW проаналізував заяву Лаврова
12:25
Ексклюзив
нафта танкер корабель
Якщо санкції США щодо Індії будуть збережені, Росія втратить до $50 млрд із продажу нафти, - ексрадник президента Устенко
12:14
Війна з Росією, ЗСУ
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ понад 25 моделей дронів-перехоплювачів
12:09
У новому епізоді "Південного парку" висміяли "маленький пеніс" Трампа та хабарі від Цукерберга
12:05
OPINION
Говорити про вибори, коли ракети летять на наші міста, — відверто нерозумно
12:02
Зеленський
Україна розпочне масове виробництво ракет "Фламінго" вже цьогоріч, – Зеленський
12:00
дощь, гроза, парасоля, негода
Грози, дощі, а подекуди зливи: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 22 серпня
11:59
Ексклюзив
БПЛА, шахед, дрон
"Це перевірка на реакцію": майор запасу НГУ Гетьман про падіння "шахеда" у Польщі
11:34
Петр Павел
Президент Чехії Павел припустив імовірність відправки військ у межах можливої миротворчої місії в Україні
11:29
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна не може відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки, бо нас туди не беруть
11:26
Оновлено
Безугла
Рада не підтримала відсторонення Безуглої від засідань
11:18
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Я був би задоволений": Зеленський висловився щодо проведення виборів в Україні
11:16
діти
Україна повернула з окупації п'ятьох українців, серед яких немовля
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Донбас – більше, ніж спірна територія, а німці сперечаються через свої "чоботи" в Україну. Акценти світових ЗМІ 21 серпня
11:03
КНДР, Північна Корея
Північна Корея має секретну військову базу, яка може становити загрозу для Східної Азії та США, - CSIS
10:53
НБУ оновив дизайн 20-гривневої банкноти: додано напис "Слава Україні!"
10:49
Ексклюзив
Ірина Фріз
Нардепка Фріз пояснила, чому досі не винесений на голосування законопроєкт про посаду військового омбудсмана
10:43
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:38
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії в Україні надалі зростає: ситуація в енергосистемі 21 серпня
10:30
таксі
Bolt, Uklon та Uber просять столичну владу дозволити поїздки в комендантську годину. У КМВА відповіли
10:24
Ексклюзив
Обстріли Донеччини посилюються, багато доріг укривають антидроновими сітками, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
10:03
OPINION
... Інакше Трампу не потрапити до раю
10:01
Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів унаслідок нічної атаки РФ
09:41
ГУР ліквідувало російський катер з 5 членами екіпажу районі Залізного Порту
09:30
Новини компаній
Метилурацилова мазь 10% АТ "Лубнифарм" — проста дія, що допомагає відновлювати шкіру
09:23
ЗСУ, ППО
Сили ППО ліквідували 546 БПЛА і 31 ракету під час комбінованої нічної атаки РФ
09:09
Анонс
"Шахтар"
Боротьба за єврокубки: де та коли дивитись матчі "Динамо", "Шахтаря" і "Полісся"
Більше новин
