Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід

Про це він сказав на пресконференції 20 серпня, пише "Русская служба ВВС".

За словами Лаврова, гарантами безпеки для України мають стати постійні члени Ради Безпеки ООН: Росія, Китай, США, Велика Британія та Франція.

"Ми за те, щоб ці гарантії були справді надійними", — сказав Лавров у відповідь на запитання журналістів про гарантії безпеки для України, які обговорювалися на нещодавніх самітах (під час зустрічі лідерів Росії та США на Алясці та на вашингтонських переговорах Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських політиків).

При цьому Лавров назвав "хорошим прикладом" попередні домовленості, яких, за його словами, було досягнуто під час переговорів між Росією та Україною у квітні 2022 року в Стамбулі.

Серед принципів, які тоді звучали, глава МЗС Росії назвав відмову України від вступу до НАТО або будь-які інші військові блоки, підтвердження нейтрального і без'ядерного статусу України.