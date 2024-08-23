Китай і Білорусь домовилися посилити економічну співпрацю

Про це повідомляє Reuters.

У заяві, опублікованій у п’ятницю, 23 серпня, через день після зустрічі в Мінську, говориться, що обидві країни також зміцнять співпрацю в промислових ланцюгах поставок і продовжать посилювати спрощення торгівлі, щоб зменшити витрати для обох сторін.

Білорусь також має намір поглибити співпрацю з Великою затокою Гуандун-Гонконг-Макао, мегаполісом, який охоплює дев'ять міст, включаючи Гуанчжоу, Шеньчжень і Чжухай, йдеться в заяві, опублікованій МЗС Китаю.

За даними China Daily, Білорусь була однією з перших країн, які відгукнулися на ініціативу Китаю "Один пояс, один шлях", і під час свого візиту до Мінська Лі сказав, що китайсько-білоруські відносини залишаються жвавими протягом останніх 32 років, попри зміну міжнародного ландшафту.

Китай є другим за величиною торговим партнером Білорусі та її найбільшим торговим партнером в Азії, торік двостороння торгівля перевищила 8,4 мільярда доларів, повідомляє China Daily.

Лі прибув до Білорусі в четвер після завершення свого першого візиту до Росії як прем'єр-міністр Китаю.