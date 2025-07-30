Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання поблизу Владивостока
Військово-морські сили Китаю та Росії у серпні проведуть спільні щорічні навчання в акваторії Японського моря поблизу Владивостока
Про це на брифінгу заявив речник міноборони КНР, передає Укрінформ.
Навчання "Морська взаємодія-2025" розпочнуться у серпні, коли після них частина сил Китаю та РФ ушосте здійснить морське патрулювання у визначених районах Тихого океану.
"Всі згадані заходи проводяться згідно зі щорічним планом співробітництва між збройними силами Китаю та РФ, не направлені проти жодної третьої сторони і не мають нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією", – сказав спікер китайського міноборони.
- Голова громадської ліги "Україна - НАТО" політик Сергій Джердж вважає, що поки Захід лише планує зміцнення оборони, Китай і Росія можуть скористатися періодом нестабільності в НАТО для провокацій проти Альянсу.
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