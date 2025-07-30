Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання поблизу Владивостока

Про це на брифінгу заявив речник міноборони КНР, передає Укрінформ.

Навчання "Морська взаємодія-2025" розпочнуться у серпні, коли після них частина сил Китаю та РФ ушосте здійснить морське патрулювання у визначених районах Тихого океану.

"Всі згадані заходи проводяться згідно зі щорічним планом співробітництва між збройними силами Китаю та РФ, не направлені проти жодної третьої сторони і не мають нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією", – сказав спікер китайського міноборони.