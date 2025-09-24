Китай може розіграти у переговорах з США питання війни в Україні, - політаналітик Горбач
Для китайців буде важливіше, як надурити президента США Дональда Трампа, умовно кажучи, ніж як врятувати російського диктатора Володимира Путіна
Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.
"Зараз починається сезон американсько-китайських переговорів. Буде серія зустрічей і вона триватиме місяць, а може, а потім і більше, потім Трамп планує на початку року відвідати Пекін, потім запрошуватиме Сі Цзіньпіна до Вашингтона і так далі", - заявив він.
Аналітик наголосив, що зараз ключовий акцент для Китаю - це переговори зі Сполученими Штатами.
"І там Китай може багато чого виторгувати, більше ніж 50 млрд для Росії, але для себе виторгувати. Для китайців буде важливіше, як надурити Трампа, умовно кажучи, ніж як врятувати Путіна. І надурити Трампа через якийсь вплив на Путіна, це теж варіант для Китаю може бути. Китайці можуть розіграти в переговорах російсько-українську війну, саме в обмін на якісь економічні преференції чи поступки з боку до Трампа. Я не кажу, що так буде, я не кажу, що прямо про це розмови йдуть, але я кажу, що це цілком вірогідно", - підсумував Горбач.
- 16 вересня адміністрація президента США Дональда Трампа досягла домовленості з Пекіном, яка дозволить китайській компанії ByteDance зберегти роботу TikTok у Сполучених Штатах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.63
- EUR Купівля 48.47Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе