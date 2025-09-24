Китай може розіграти у переговорах з США питання війни в Україні, - політаналітик Горбач

Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Зараз починається сезон американсько-китайських переговорів. Буде серія зустрічей і вона триватиме місяць, а може, а потім і більше, потім Трамп планує на початку року відвідати Пекін, потім запрошуватиме Сі Цзіньпіна до Вашингтона і так далі", - заявив він.

Аналітик наголосив, що зараз ключовий акцент для Китаю - це переговори зі Сполученими Штатами.

"І там Китай може багато чого виторгувати, більше ніж 50 млрд для Росії, але для себе виторгувати. Для китайців буде важливіше, як надурити Трампа, умовно кажучи, ніж як врятувати Путіна. І надурити Трампа через якийсь вплив на Путіна, це теж варіант для Китаю може бути. Китайці можуть розіграти в переговорах російсько-українську війну, саме в обмін на якісь економічні преференції чи поступки з боку до Трампа. Я не кажу, що так буде, я не кажу, що прямо про це розмови йдуть, але я кажу, що це цілком вірогідно", - підсумував Горбач.