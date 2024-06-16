Китай розглядає "ліквідацію" Тайваню як свою національну справу, - президент Тайваню Лай Чін Те

Про це повідомляє Reuters.

Лай каже, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє. За його словами, він неодноразово пропонував переговори Пекіну, але отримав відмову.

Виступаючи в Гаосюні на півдні острова на 100-річчя заснування Військової академії Вампоа, Лай сказав, що сучасні курсанти повинні визнати виклики "нової ери".

"Найбільша проблема полягає в тому, щоб протистояти потужному піднесенню Китаю, який руйнує статус-кво в Тайванській протоці та вважає анексію Тайваню та ліквідацію країни великою справою відновлення свого народу", — сказав він.

Четвертий лідер правлячої Комуністичної партії Китаю Ван Хунін заявив на суботньому форумі в Китаї про відносини з Тайванем, що "возз’єднання є історичною необхідністю для великого омолодження китайської нації", пообіцявши "розбити будь-які сепаратистські змови".

Натомість Лай наголосив: "Ми дійсно повинні вміти розрізняти себе та наших ворогів, а також між другом і ворогом, і абсолютно не можемо погодитися з поразкою "перша битва — остання битва".