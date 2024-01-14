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Війна з Росією: хроніка
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Китай слід залучити до припинення війни між Україною та Росією, - міністр закордонних справ Швейцарії

14 січня, 2024 неділя
19:04
Світ Ігнаціо Кассіс

У неділю, 14 січня, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією

Про це повідомляє Reuters.

"Китай відіграє важливу роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні", - заявив Кассіс на пресконференції після зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Давосі.

У виданні зазначили, що це вже четверта подібна зустріч, організована Україною, яка, за словами Кассіса, має прокласти шлях до переговорів між Москвою та Києвом про припинення війни.

"Мир для українського народу вкрай необхідний... Ми повинні зробити все, щоб закінчити цю війну", - наголосив Кассіс.

За словами Кассіса, країни, які ведуть діалог з Росією, такі як Бразилія, Індія і Південна Африка, брали участь у дискусіях в Давосі та можуть зіграти важливу роль, оскільки "це може створити колективний рух для залучення країн, які знаходяться далеко від конфлікту, але можуть відігравати певну роль у впливі на Китай і Росію".

Зеленський не був присутній на недільній зустрічі, його представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який повідомив, що на саміті були учасники з 18 країн Азії, 12 країн Африки та 6 країн Південної Америки.

"Хорошим знаком є також постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській Формулі миру. Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включаються в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства", - написав Єрмак у Telegram.

Радник з національної безпеки Нігерії Нуху Рібаду повідомив, що африканська країна-експортер нафти стоїть на боці Зеленського, заявивши, що вона буде боротися з наслідками зростання цін на продовольство в результаті війни.

У переговорах також взяли участь спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, а також Джеймс О'Брайен, помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії.

  • 14 січня у швейцарському місті Давос відбулась четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На зустрічі обговорюють пункти Формули миру та узгоджують формат проведення Глобального саміту миру.

Україна
Росія
Китай
Швейцарія
МЗС
Війна з Росією
Андрій Єрмак
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