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Головна Світ Китайська підтримка Росії шкодить відносинам Берліна та Пекіна, - віцеканцлер Німеччини

Китайська підтримка Росії шкодить відносинам Берліна та Пекіна, - віцеканцлер Німеччини

22 червня, 2024 субота
15:53
Світ Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек відвідує Китай

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що підтримка Китаєм Росії зашкодила економічним відносинам між Берліном та Пекіном

Зміст

Про це пише Bloomberg.

На відкритті заходу щодо німецько-китайської співпраці з питань зміни клімату та зеленої трансформації у Пекіні Габек заявив, що підтримка Китаєм Росії у війні проти України є головною причиною погіршення економічних відносин.

"Важливо також, щоб Китай, який підтримує Росію у цій війні, зрозумів, що інтереси німецької та європейської безпеки вже безпосередньо зачеплені цим конфліктом", - сказав Роберт Габек.

Він також звернувся до голови Національної комісії розвитку та реформ Китаю зазначивши, що Європа та Німеччина не зменшували б свою залежність від Китаю щодо сировини та найважливіших товарів, якби КНР не підтримувала російську агресію.

  • У суботу, 22 червня, міністр економіки Німеччини Роберт Габек сказав китайським чиновникам, що "запропоновані Європейським Союзом тарифи на китайські товари не є покаранням".
Теги:
Росія
Китай
Німеччина
Війна з Росією
Економіка
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