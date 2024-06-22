Китайська підтримка Росії шкодить відносинам Берліна та Пекіна, - віцеканцлер Німеччини
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що підтримка Китаєм Росії зашкодила економічним відносинам між Берліном та Пекіном
Про це пише Bloomberg.
На відкритті заходу щодо німецько-китайської співпраці з питань зміни клімату та зеленої трансформації у Пекіні Габек заявив, що підтримка Китаєм Росії у війні проти України є головною причиною погіршення економічних відносин.
"Важливо також, щоб Китай, який підтримує Росію у цій війні, зрозумів, що інтереси німецької та європейської безпеки вже безпосередньо зачеплені цим конфліктом", - сказав Роберт Габек.
Він також звернувся до голови Національної комісії розвитку та реформ Китаю зазначивши, що Європа та Німеччина не зменшували б свою залежність від Китаю щодо сировини та найважливіших товарів, якби КНР не підтримувала російську агресію.
- У суботу, 22 червня, міністр економіки Німеччини Роберт Габек сказав китайським чиновникам, що "запропоновані Європейським Союзом тарифи на китайські товари не є покаранням".
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