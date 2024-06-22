Китайська підтримка Росії шкодить відносинам Берліна та Пекіна, - віцеканцлер Німеччини

Про це пише Bloomberg.

На відкритті заходу щодо німецько-китайської співпраці з питань зміни клімату та зеленої трансформації у Пекіні Габек заявив, що підтримка Китаєм Росії у війні проти України є головною причиною погіршення економічних відносин.

"Важливо також, щоб Китай, який підтримує Росію у цій війні, зрозумів, що інтереси німецької та європейської безпеки вже безпосередньо зачеплені цим конфліктом", - сказав Роберт Габек.

Він також звернувся до голови Національної комісії розвитку та реформ Китаю зазначивши, що Європа та Німеччина не зменшували б свою залежність від Китаю щодо сировини та найважливіших товарів, якби КНР не підтримувала російську агресію.