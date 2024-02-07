Китайський банк Chouzhou Commercial призупинив усі розрахунки з Росією

Про це повідомляє російське "РБК".

Зазначається, що власник однієї з організацій поскаржився, що через припинення операцій вже зірвалося кілька угод. Як зазначає видання, рішення було ухвалено 10 лютого.

"Chouzhou Commercial став основним розрахунковим центром для російських імпортерів через відносно суворий комплаєнс і географічне місцезнаходження, оскільки його штаб-квартира розташована в місті Іу. Це один із головних логістичних вузлів експорту з Китаю до Росії.", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, у грудні Chouzhou Commercial оголосила про зупинення платежів за певним списком товарів, ввезення яких до Росії заборонено міжнародними санкціями. Однак через кілька тижнів банк повідомив, що припинено всі розрахунки з Росією - незалежно від продукції або валюти платежу.