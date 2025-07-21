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Ексклюзив

Китаю потрібна напівдохла економіка РФ: Огризко про роль КНР у війні Росії проти України

Оксана Ліховід
21 липня, 2025 понедiлок
20:01
Світ Сі Цзіньпін та Путін

Китай відіграє ключову роль у війні Росії проти України, підтримуючи Росію, але водночас зацікавлений у збереженні напівзруйнованої економіки РФ. Це дозволяє Пекіну контролювати російську економіку та впливати на політичні процеси в Москві

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Китай устами свого міністра закордонних справ сказав, що він не допустить, щоб Росія програла. Отже, це означає, що Китай допомагав і допомагатиме Росії вести війну проти України. Це очевидно і ясно, на чиєму боці стоїть Китай. З іншого боку, чи надто сильно Китай буде допомагати Росії? Ось тут у мене є величезний сумнів", – зазначив Огризко.

За словами дипломата, навіщо Китаю допомагати Росії ставати сильною і перемагати у війні? Для чого? Сьогодні Китай контролює практично все, що відбувається в російській економіці. Він диктує ціни, за якими зараз або в майбутньому купуватиме товари в Росії. Отже, Китаю потрібно мати напівдохлу російську економіку, якою він може керувати, як йому заманеться, і відповідним чином впливати на те, що відбувається в Москві. Бо якщо твоя економіка ледь дихає, то як ти можеш бути незалежним і робити ті речі, які притаманні незалежній державі?

"Отже, у цьому трикутнику Пекін–Вашингтон–Москва остання (Росія, ред.) – це нуль без палички. Це третій зайвий, якого запросять до столу тоді, коли ключові питання між двома серйозними гравцями будуть вирішені. Тобто це вже для всіх очевидно і зрозуміло", – зауважив Огризко.

Дипломат також додав, що зустріч Китаю з Росією в вересні в Пекіні у двосторонньому форматі нічого нового не додасть. Максимум, на що Путін може розраховувати, - що Китай і надалі тихо допомагатиме, але, мабуть, дозовано і несерйозно.

"А до цього часу ситуація може змінитися. І якщо ми до того часу накопичимо необхідну зброю не лише для оборони, а й для дошкульних ударів по Росії в глибині, якщо до того часу Трамп зрозуміє, що Путін ніяким чином не хоче змінювати ситуацію і таки ризикне, хоча я в цьому поки що серйозно сумніваюся, запровадити санкції проти тих, хто купує російські енергоносії, а це, перш за все, Індія і Китай, – тоді для Путіна ситуація буде вкрай складною", – наголосив Огризко.

  • Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть провести особисту зустріч до або під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (AТEC), який відбудеться наприкінці жовтня в Південній Кореї.
Теги:
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