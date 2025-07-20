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Трамп і Сі Цзіньпін можуть зустрітися напередодні або під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Південній Кореї, - ЗМІ

Катерина Ганжа
20 липня, 2025 неділя
20:50
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть провести особисту зустріч до або під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (AТEC), який відбудеться наприкінці жовтня в Південній Кореї

Зміст

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на джерела. 

За інформацією джерел, Трамп може відвідати Китай перед самітом, що запланований на 30 жовтня – 1 листопада, або ж зустрітися зі своїм китайським колегою на полях цього заходу.

За даними південнокорейських ЗМІ, Сі Цзіньпін планує взяти участь у саміті в Кьонджу, але участь Трампа поки що не підтверджено.

Що кажуть аналітики? 

Аналітики вважають найімовірнішим варіантом зустріч у Китаї до саміту або на його полях, додаючи, що Трамп, ймовірно, відвідає Шанхай або інше місто, а не Пекін, аби відрізнити цей візит від його поїздки до китайської столиці у 2017 році.

"За сприятливих умов та відповідної атмосфери будь-яка форма взаємодії між двома лідерами сприятиме стабілізації та розвитку відносин між США та Китаєм", - зазначив професор міжнародних відносин університету Женьмінь у Пекіні Дяо Дамін.

На думку Бонні Глейзер, виконавчої директорки Німецького Фонду Маршалла у США, зустріч лідерів була б вигідною для Китаю. Про це свідчать її розмови з китайськими колегами. 

"Це також дасть Сі можливість натиснути на Трампа, щоб він послабив деякі обмеження на технології та підтвердив, що США не підтримують незалежність Тайваню – і, можливо, заявити, що США підтримують мирне возз'єднання", - зазначила Глейзер.

Читайте також: Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна можлива, - журналіст Хотин

Сунь Ченхао, науковий співробітник Центру міжнародної безпеки та стратегії Університету Цінхуа, заявив, що пряма зустріч лідерів була б корисною для виходу з глухого кута з таких питань, як фентаніл та тарифи.

"Якщо певні питання вдасться з’ясувати безпосередньо на саміті між двома лідерами, я вважаю, що ми можемо побачити відносно швидкі прориви в конкретних сферах відносин між США та Китаєм, де лідери зможуть ефективно мобілізувати зусилля на робочому рівні", - сказав він.

Професор міжнародних відносин університету Цінхуа Чень Ці додав: "Обидві сторони справді працюють над створенням сприятливої атмосфери для зустрічі. Незважаючи на деякі коливання з червня, зберігаються взаємні зусилля для поліпшення фону перед можливими переговорами".

На його думку, за умови досягнення певного рівня "взаємної співпраці", особливо в питаннях, що є важливими для Трампа, як-от торгівля та експортний контроль, це сприятиме позитивній динаміці у двосторонніх відносинах.

Кому ця зустріч потрібніша? 

Аналітики зійшлися на думці, що Трампу така зустріч потрібніша, ніж Сі, що дає перевагу Пекіну.

"Все залежить від Китаю. Якби міг, Трамп уже завтра сів би в літак до Пекіна. Китай надзвичайно педантичний у питаннях протоколу й прагне, щоб усі домовленості були узгоджені заздалегідь, тоді як Трамп був би не проти вирішити все за біг-маком", - сказав старший аналітик Eurasia Group Джеремі Чан.

Які є застереження?

Аналітики попереджають, що зустріч можуть зірвати кілька чинників – зокрема ситуація навколо Тайваню або дії більш войовничих кіл у Вашингтоні.

 "Про саміт буде оголошено заздалегідь. Але будь-яка помилка в процесі підготовки може перекреслити все", - відмітив Джеремі Чан.

Дяо зазначив, що наполягання США на стримуванні Китаю або "втручанні" в ситуацію з Тайванем стане на заваді зустрічі лідерів.

Повідомлення про намір лідера Тайваню Вільяма Лая Цінде здійснити транзит через США перед поїздкою до країн Латинської Америки вже викликало різку реакцію Пекіна.

Сінь Цян, заступник директора Центру американських досліджень університету Фудань у Шанхаї, сказав, що перспективи зустрічі залишаються непевними, і Пекін уважно стежитиме за тим, як США поводитимуться під час транзиту Лая. 

"Якщо під час транзиту Лая відбудуться значні провокаційні інциденти, або якщо Вашингтон влаштує надто гучний прийом, це може підірвати добру волю та довіру, які ретельно будувалися до цього моменту", - додав він.

Утім, Чень спрогнозував, що Трамп навряд чи використовуватиме "тайванську карту" під час підготовки до саміту.

  • Раніше видання The Times написало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує запросити президента США Дональда Трампа до Пекіна на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, яке відбудеться у вересні.
Теги:
Новини
Китай
політика
Дональд Трамп
США
Сі Цзиньпін
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