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Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна можлива, - журналіст Хотин

Марина Клюєва
20 липня, 2025 неділя
19:49
Світ Китай

Зустріч у Пекіні між Дональдом Трампом, Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном можлива

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Про це розповів журналіст-міжнародник "Радіо Свобода" Ростислав Хотин в етері Еспресо. 

"Зараз про це говорять, багато пише західна преса про це, про можливість цього, що під час святкування 80-х роковин капітуляції Японії, фактично завершення Другої світової війни, бо вона завершилась в Європі в травні, а в Азії вона ще тривала до вересня. Якраз буде Путін там. Тому що буде саміт Шанхайської групи напередодні. І він туди поїде до Китаю. А також країна, яка проводить паради на Красній площі, то Путіну теж цікаво і до якого Сі Цзіньпін на Красну площу приїжджає, то Путіну, так би мовити, парадному, цікаво подивитися на китайський парад. Але річ у тім, що зараз і президент Дональд Трамп вже проводить військові паради, як нещодавно було в Вашингтоні, тому не виключно, що і Трамп буде там. По-перше, наголосити на тому, що Китай і Америка не завжди були заручниками, а були союзниками у Другій світовій війні, зокрема в Азії, Тихоокеанському регіоні, перше", - сказав він. 

По-друге, останнім часом настала невелика відлига в американо-китайських взаєминах, Трамп не сильно тисне тарифами на Китай. Тому Ростислав Хотин вважає, що є можливість нормалізації. 

"Якщо є проблеми, ми їх вирішуємо, домовляємося, ми якось працюємо. Тобто є намагання і Вашингтону, і Китаю уникнути якоїсь американо-китайської конфронтації. Тому, якщо ці лідери будуть там, то, в принципі, це непогано, оскільки про зустріч Трампа з Путіним говорять дуже давно. Ну і тут така нагода Китаю проявити себе в ролі посередника такого, надав майданчик, надав платформу для цієї для цього американо-російської зустрічі, саміту, які вже давно, давно чекають після інавгурації Трампа, і це ніяк не було нагоди якоїсь. А тут є посередник Сі Цзіньпін в цій ролі", - зазначив журналіст.

Водночас він зауважив, що китайський лідер не може бути посередником для зустрічі між президентом України та російським диктатором, аби тристоронньої зустрічі: Зеленський - Путін - Трамп. 

"Коли Україна була б, Сі Цзіньпін не підходить, тому що Китай в російсько-українській війні не є просто посередником нейтральним. Китай абсолютно на боці Росії, не так явно, але приховано, але він підтримує Росію. Він на боці Росії. Китай жодним чином не говорить слово війна. Навіть конфлікт не вживає. Якась українська міфічна криза. Китай не говорить про повагу суверенітету і територіальної цілісності України. Весь час говорить про повагу до територіальної цілісності всіх країн. Тобто на посередника зустрічі в російсько-українському чи російсько-українсько-американському саміті більше справедливості мають Реджеп Таїп Ердоган - президент Туреччини та Мухаммед ібн Салман - коронний принц Саудівської Аравії", - додав Ростислав Хотін. 

  • 18 липня стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує запросити президента США Дональда Трампа до Пекіна на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, яке відбудеться у вересні. Очільник Кремля Володимир Путін уже прийняв запрошення.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Сі Цзиньпін
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