Сі Цзіньпін хоче запросити Трампа до Пекіна на річницю закінчення Другої світової війни, Путін уже погодився, - The Times

Про це пише The Times.

Ідея запросити Трампа виникла на тлі потепління у відносинах між Китаєм і США після серії нових торговельних угод. Китайські аналітики вважають, що парад на площі Тяньаньмень 3 вересня може стати нагодою для проведення символічного тристороннього саміту за участі лідерів США, Китаю та Росії.

"Чому б не приурочити візит Трампа до параду 3 вересня? - заявив Цзінь Цаньжун, один із найвідоміших націоналістичних коментаторів Китаю. - З 1941 по 1945 рік Китай і США були союзниками проти японського мілітаризму. Якщо президент Трамп відвідає Китай і візьме участь у параді 3 вересня, це стане сильним позитивним сигналом для всього світу. Зображення лідерів Китаю, Росії та США, що стоять разом, може стати потужним посланням миру та стабільності".

Водночас, як зауважили у виданні, китайська влада мовчазно підтримала спекуляції, відмовившись спростувати повідомлення японського інформаційного агентства Kyodo про те, що рішення запросити Трампа вже прийнято.

Цьогорічні урочистості також можуть бути використані для відволікання суспільства від проблем в економіці. Як зазначає тайванський аналітик Вен-Ті Сун, "урочистості з нагоди річниці стали більш важливими, оскільки вони породжують націоналістичну гордість, яка може тимчасово приховати різні внутрішні розбіжності".

Візит до Пекіна потенційно вигідний і Трампу — він демонструє перевагу особистої дипломатії. Але радники можуть застерегти його від участі в заході, що може виглядати як політичний подарунок Пекіну.

"Я думаю, що шанси на це невеликі, - додав Сун. - Китай може запросити Трампа, але Трамп навряд чи прийме запрошення. Так, Трамп може хотіти відчути себе великою історичною постаттю і розділити сцену з двома іншими сильними лідерами великих держав, але Трамп захоче зустрітися з ними на території США. Я не бачу, щоб Трамп був зацікавлений у тому, щоб бути лише одним із трьох аміго на вечірці Сі Цзіньпіна".