Лавров у Пекіні зустрівся зі Сі Цзіньпіном та передав йому послання від Путіна
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 15 липня зустрівся в Пекіні з головою КНР Сі Цзіньпіном і передав йому вітання та послання від російського диктатора Володимира Путіна
Про це інформує міністерство закордонних справ РФ.
Згідно з повідомленням, зустріч відбулась на засіданні Ради міністрів закордонних справ Шанхайської організації співробітництва (ШОС).
Під час зустрічі Лавров передав китайському лідеру "дружнє вітання та найкращі побажання" від Путіна.
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"Було обговорено низку питань двосторонніх політичних контактів на вищому та високому рівнях, включаючи підготовку візиту глави російської держави до Китайської Народної Республіки для участі в саміті ШОС та урочистостях з нагоди 80-річчя Перемоги над мілітаристською Японією", - зазначили в російському зовнішньополітичному відомстві.
Сі Цзіньпін позитивно відреагував на майбутній візит російського диктатора, підкресливши "давню й добру дружбу" з ним. Лідер КНР наголосив на важливості стратегічного партнерства з Росією та готовності до його подальшого зміцнення.
- Днем раніше Очільник Лавров зустрівся у Пекіні з китайським міністром закордонних справ Ван Ї. Вони обговорили, зокрема, відносини зі США, Україну й домовилися спільно реагувати на виклики.
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