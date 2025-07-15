Лавров у Пекіні зустрівся зі Сі Цзіньпіном та передав йому послання від Путіна

Про це інформує міністерство закордонних справ РФ.

Згідно з повідомленням, зустріч відбулась на засіданні Ради міністрів закордонних справ Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Під час зустрічі Лавров передав китайському лідеру "дружнє вітання та найкращі побажання" від Путіна.

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"Було обговорено низку питань двосторонніх політичних контактів на вищому та високому рівнях, включаючи підготовку візиту глави російської держави до Китайської Народної Республіки для участі в саміті ШОС та урочистостях з нагоди 80-річчя Перемоги над мілітаристською Японією", - зазначили в російському зовнішньополітичному відомстві.

Сі Цзіньпін позитивно відреагував на майбутній візит російського диктатора, підкресливши "давню й добру дружбу" з ним. Лідер КНР наголосив на важливості стратегічного партнерства з Росією та готовності до його подальшого зміцнення.