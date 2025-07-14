Лавров у Пекіні зустрівся з главою МЗС Китаю: говорили про США, Україну й на інші "гарячі теми"
Очільник МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Пекіні з китайським міністром закордонних справ Ван Ї. Вони обговорили, зокрема, відносини зі США, Україну й домовилися спільно реагувати на виклики
Про це повідомили у МЗС країн.
"Сторони також обговорили відносини зі Сполученими Штатами та перспективи вирішення української кризи. Було підкреслено важливість зміцнення тісної координації між двома країнами на міжнародній арені, включаючи Організацію Об'єднаних Націй та її Раду Безпеки, ШОС, БРІКС, G20 та АТЕС", – заявили в російському міністерстві.
Водночас у Китаї додали, що тісний контакт держав мав "сприяти розвитку та відродженню один одного та спільно реагувати на виклики, спричинені бурхливим та мінливим світом".
Водночас сторони обговорили ядерне питання Ірану та Корейський півострів.
- Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив високопоставленому дипломату Євросоюзу, що його держава не може прийняти програшу РФ у війні в Україні. За його словами, це дозволить США зосередитися лише на Пекіні.
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