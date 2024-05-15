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КНДР попри санкції відмила понад $147 млн через криптовалютну платформу, - ООН

15 травня, 2024 середа
09:14
Світ КНДР, Північна Корея
Зміст

Спостерігачі Організації Об’єднаних Націй заявили, що Північна Корея відмила $147,5 млн через платформу віртуальної валюти Tornado Cash у березні після крадіжки минулого року з біржі криптовалют

Про це повідомляє Reuters.

Спостерігачі ООН доповіли комітету з санкцій Ради Безпеки, що вони розслідували 97 імовірних північнокорейських кібератак на криптовалютні компанії в період між 2017 і 2024 роками на загальну суму близько 3,6 млрд доларів.

Зокрема, йдеться і про кібератаку наприкінці минулого року, коли з криптовалютної біржі HTX було вкрадено 147,5 млн доларів, відмитих у березні цього року.

За словами спостерігачів, лише у 2024 році вони виявили 11 крадіжок криптовалют на суму 54,7 млн доларів, багато з них "могли бути здійснені ІТ-працівниками КНДР, випадково найнятими невеликими компаніями, пов'язаними з криптовалютами".

За даними держав-членів ООН і приватних компаній, північнокорейські ІТ-спеціалісти, які працюють за кордоном, приносять "значний дохід країні".

Зазначається, що США запровадили санкції проти Tornado Cash у 2022 році через звинувачення у підтримці Північної Кореї. У 2023 році двом співзасновникам платформи були пред'явлені звинувачення у сприянні відмиванню понад мільярда доларів, у тому числі для групи кіберзлочинців, пов'язаної з КНДР.

Група спостерігачів ООН за санкціями проти Північної Кореї була розпущена наприкінці квітня після того, як Росія наклала вето на щорічне продовження мандату цієї комісії. Спостерігачі представили незавершену роботу, якою в п'ятницю, 11 травня, поділилися з комітетом Ради Безпеки ООН з питань санкцій проти КНДР.

Також спостерігачі розслідували повідомлення New York Times від 6 лютого про те, що Росія розблокувала $9 млн із $30 млн заморожених північнокорейських активів і дозволила Пхеньяну відкрити рахунок у банку в Південній Осетії, щоб він міг отримати доступ до міжнародних банківських мереж.

Спостерігачі ООН також заявили, що судна, підозрювані в участі в торгівлі зброєю між Північною Кореєю та РФ, продовжують рейси між північнокорейським портом Раджин і російськими портами, зокрема Владивостоком і Східним. США та інші країни звинувачують Північну Корею в передачі зброї Росії для використання проти України. 

"КНДР та її посередники продовжують ухилятися від санкцій за допомогою морських засобів, в тому числі шляхом придбання КНДР суден, імпорту нафтопродуктів та експорту вугілля", - йдеться у документі спостерігачів.

Також розслідується інформація про 208 рейсів північнокорейських кораблів для розвантаження вугілля в прибережних водах Китаю, ймовірно, більшість із них відбувалися шляхом перевантаження вугілля з судна на судно.

  • У березні в ООН зазначили, що попри припинення роботи групи експертів з моніторингу за дотриманням санкцій проти КНДР, відповідну роботу продовжить комітет Радбезу з питань санкцій стосовно Північної Кореї.
Теги:
КНДР
ООН
криптовалюта
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