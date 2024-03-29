В ООН пояснили, хто стежитиме за санкціями проти КНДР після вето РФ на роботу спостерігачів
В ООН зазначили, що попри припинення роботи групи експертів з моніторингу за дотриманням санкцій проти КНДР, відповідну роботу продовжить Комітет Радбезу з питань санкцій стосовно Північної Кореї
Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік у коментарі Укрінформу.
Він підкреслив, що усі країни повинні виконувати вимоги щодо санкцій проти КНДР.
Щодо російського вето на резолюцію ООН, яка скасовує моніторинг експертів ООН за санкціями проти Північної Кореї речник окреслив позицію генсека ООН так: "Вони використовують своє право вето так, як вважають за потрібне. А генеральний секретар, як ви добре знаєте, не грає жодної ролі в цьому питанні, – зауважив він.
За його словами, попри те, що група експертів припинить своє існування, "але важливо відзначити, що Комітет РБ з питань санкцій стосовно КНДР продовжує роботу; як і раніше, він здійснюватиме нагляд за виконанням режиму санкцій".
"Важливо, щоб члени Ради Безпеки і члени санкційного комітету вживали відповідних заходів, продовжуючи інформувати про дотримання режиму санкцій", - зазначив він.
- За даними Державного департаменту США, Північна Корея з вересня минулого року доставила в Росію понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами.
- 25-27 березня директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін відвідав Північну Корею, де обговорив шляхи посилення співпраці диктатур "у відповідь на постійні шпигунські дії та змови з боку ворожих сил".
- 27 лютого міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів зі зброєю, прискоривши темпи поставок після того, як Путін провів саміт з Кім Чен Ином у вересні.
- Після того, як Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо продовження мандату групи експертів Комітету санкцій проти Північної Кореї, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Москва більше не приховує військової співпраці з КНДР.
- Білий дім засудив накладення Росією вето на резолюцію Організації Об'єднаних Націй, якою пропонувалося продовжити моніторинг санкцій проти Північної Кореї.
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