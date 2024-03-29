В ООН пояснили, хто стежитиме за санкціями проти КНДР після вето РФ на роботу спостерігачів

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік у коментарі Укрінформу.

Він підкреслив, що усі країни повинні виконувати вимоги щодо санкцій проти КНДР.

Щодо російського вето на резолюцію ООН, яка скасовує моніторинг експертів ООН за санкціями проти Північної Кореї речник окреслив позицію генсека ООН так: "Вони використовують своє право вето так, як вважають за потрібне. А генеральний секретар, як ви добре знаєте, не грає жодної ролі в цьому питанні, – зауважив він.

За його словами, попри те, що група експертів припинить своє існування, "але важливо відзначити, що Комітет РБ з питань санкцій стосовно КНДР продовжує роботу; як і раніше, він здійснюватиме нагляд за виконанням режиму санкцій".

"Важливо, щоб члени Ради Безпеки і члени санкційного комітету вживали відповідних заходів, продовжуючи інформувати про дотримання режиму санкцій", - зазначив він.