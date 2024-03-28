Підривають критично важливі санкції: США засудили вето РФ в ООН щодо КНДР
Білий дім засудив накладення Росією вето на резолюцію Організації Об'єднаних Націй, якою пропонувалося продовжити моніторинг санкцій проти Північної Кореї
Про це повідомив радник Білого Дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час брифінгу з представниками медіа 28 березня, інформує "Голос Америки".
Він зазначив, що Росія, звичайно, порушувала ці санкції впродовж певного часу, в тому числі через імпорт зброї для використання в незаконній війні проти України.
"Нерозважливі дії Росії сьогодні ще більше підривають критично важливі санкції, які Сполучені Штати запровадили разом із Радою Безпеки ООН у відповідь на численні ядерні випробування Північної Кореї та запуски балістичних ракет", - наголосив Кірбі.
- За даними Державного департаменту США, Північна Корея з вересня минулого року доставила в Росію понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами.
- 25-27 березня директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін відвідав Північну Корею, де обговорив шляхи посилення співпраці диктатур "у відповідь на постійні шпигунські дії та змови з боку ворожих сил".
- 27 лютого міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів зі зброєю, прискоривши темпи поставок після того, як Путін провів саміт з Кім Чен Ином у вересні.
- Після того, як Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо продовження мандату групи експертів Комітету санкцій проти Північної Кореї, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Москва більше не приховує військової співпраці з КНДР.
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