Підривають критично важливі санкції: США засудили вето РФ в ООН щодо КНДР

Про це повідомив радник Білого Дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час брифінгу з представниками медіа 28 березня, інформує "Голос Америки".

Він зазначив, що Росія, звичайно, порушувала ці санкції впродовж певного часу, в тому числі через імпорт зброї для використання в незаконній війні проти України.

"Нерозважливі дії Росії сьогодні ще більше підривають критично важливі санкції, які Сполучені Штати запровадили разом із Радою Безпеки ООН у відповідь на численні ядерні випробування Північної Кореї та запуски балістичних ракет", - наголосив Кірбі.