"Обговорили змовницькі дії ворогів": Наришкін з'їздив до КНДР
Директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін провів триденний візит до Північної Кореї, де обговорив шляхи посилення співпраці диктатур "у відповідь на постійні шпигунські дії та змови з боку ворожих сил"
Про це повідомила державне інформагенство Північної Кореї KCNA.
Візит делегації СЗР відбувався з 25 по 27 березня.
За три дні у Пхеньяні Наришкін зустрівся з міністром держбезпеки Північної Кореї Лі Чан Де, а також пройшли переговори між делегаціями СЗР РФ та підлеглими Чан Де, відповідальними за зовнішню розвідку КНДР.
"Під час переговорів сторони поінформували одна одну про погляди на поточну міжнародну та регіональну ситуацію щодо Корейського півострова та Росії, а також широко і глибоко обговорили практичні питання для подальшого посилення співпраці в боротьбі з постійно зростаючими шпигунськими та змовницькими діями ворожих сил", - ідеться в повідомленні KCNA.
Зазначається, що сторони досягли повного консенсусу в поглядах.
- За словами міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка, з минулого року Північна Корея відправила до Росії 7 тис. контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.
- Пентагон спостерігає за військовою співпрацею між Росією та Північною Кореєю, оскільки країна може надавати зброю Росії для підтримки атак по Україні.
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