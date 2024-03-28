"Обговорили змовницькі дії ворогів": Наришкін з'їздив до КНДР

Про це повідомила державне інформагенство Північної Кореї KCNA.

Візит делегації СЗР відбувався з 25 по 27 березня.

За три дні у Пхеньяні Наришкін зустрівся з міністром держбезпеки Північної Кореї Лі Чан Де, а також пройшли переговори між делегаціями СЗР РФ та підлеглими Чан Де, відповідальними за зовнішню розвідку КНДР.

"Під час переговорів сторони поінформували одна одну про погляди на поточну міжнародну та регіональну ситуацію щодо Корейського півострова та Росії, а також широко і глибоко обговорили практичні питання для подальшого посилення співпраці в боротьбі з постійно зростаючими шпигунськими та змовницькими діями ворожих сил", - ідеться в повідомленні KCNA.

Зазначається, що сторони досягли повного консенсусу в поглядах.